«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно

Тут нет «ментов» и криминальных разборок — лишь колумбийская мыльная драма на российский лад.

«Прискорбно, что в фильмографии такого актера, как Александр Устюгов есть такое помоище» — так описал свои чувства один из зрителей, сдавшийся в самом начале сериала «Петя Великолепный». И вряд ли стоит обвинять его в преувеличении — даже преданные фаны звезды «Ментовских войн» от этой комедии с рейтингом 3.4 рискуют испытать приступы недоумения и разочарования.

Сюжет и главная идея

«Петя Великолепный» вышел в 2006 году на СТС как комедийный сериал о провинциальном парне, который приезжает в Москву без денег и связей, но с огромным запасом обаяния и искренности.

Петя Котельников (в исполнении Устюгова) селится в доме состоятельных Лифановых, где после трагической гибели главы семьи берет на себя заботу о вдове и двух дочерях. Казалось бы, рецепт для доброй, теплой истории с элементами романтики и легкого юмора. Но на деле все оказалось совсем иначе.

За милым фасадом скрывается сплошная нестыковка — герой, поначалу вызывающий симпатию, быстро превращается в набор противоречий и сомнительных поступков: лгун, аферист, бабник, предатель.

В середине сериала возникает ощущение, что Петя вовсе не «великолепный», а скорее выжимка худших клише и черт, которые только можно придумать для комедийного персонажа. Устюгов, как ни старается, не способен спасти сценарий, на котором держится весь сериал, жалуются в обзорах зрители.

Колумбийский ремейк, который не зашел

«Петя Великолепный» — адаптация колумбийской мыльной оперы «Педро Великолепный» (2001), но попытка перенести южноамериканский формат в российскую действительность провалилась. Сюжет запутан и лишен логики, персонажи слабо прописаны, а юмор — плоский и зачастую неуместный.

Множество обозревателей отметили, что даже имена и характеры второстепенных героев вызывают раздражение, а сюжетные линии постоянно сбиваются с курса.

Критики и зрители единодушны: сериал не спасают ни известные имена в касте, ни несколько симпатичных актрис, ни даже старания режиссуры. По мнению многих, «Петя Великолепный» – это пример, когда амбиции продюсеров и желание заполучить популярный формат не срабатывают, а наоборот — приводят к созданию неудобоваримого продукта.

Не обошлось и без странных ходов, вроде вопиющего несоответствия внешности героя, якобы приехавшего из села.

«Только вот в какой российской деревне ходят с такими патлами, да еще и в ковбойской шляпе?» — риторический вопрос рецензента.

Для кого этот сериал?

Шоураннеры замахивались на сотни серий, но в итоге сериал закрыли на 47-й, похоже, на скорую руку переписав финал. Судя по отзывам зрителей, концовка скомкана и никого не удовлетворила. Он почти забыт, и даже в списках сериалов СТС на «Википедии» «Пети Великолепного» вы днем с огнем не отыщете.

«На 10-й серии я понял, что начинаю деградировать и остановился», — подытожили в Сети.

Итог: если вы почитаете себя поклонником русского сериалов и хотите взглянуть на «темную сторону» фильмографии Александра Устюгова — «Петя Великолепный» подойдёт идеально. Только запаситесь терпением.

