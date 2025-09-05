Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне

Меню
5 сентября 2025 13:17
Актер высказался довольно резко, и на это есть причина.

Александр Устюгов сегодня — один из самых востребованных российских актеров. Его можно увидеть в военных драмах, исторических лентах, криминальных сериалах.

Путь к славе был длинным и нелегким: сначала ПТУ и работа слесарем на угольном разрезе, затем труд осветителем в Омском ТЮЗ, несколько неудачных попыток поступить в театральное училище — и только с четвертой попытки будущего артиста приняли в «Щуку».

На экране он впервые появился в 2002 году в фильме «Звезда», но настоящая слава пришла позже — благодаря роли Романа Шилова в культовых «Ментовских войнах».

Звезда, уставшая от роли

Казалось бы, именно этот сериал сделал Устюгова знаменитым, но сам актер со временем стал относиться к своему персонажу все холоднее.

По его словам, за пятнадцать лет с Шиловым происходило все, что только можно: его увольняли и возвращали, сажали и выпускали, а герой постепенно превратился в жалкое подобие себя же, продолжая на автомате расследовать преступления.

Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует, — жаловался актер.

После четвертого сезона проект, по мнению Устюгова, все больше стал походить на «фабрику» без творчества. Он устал от этой роли и даже однажды попросил сценаристов окончательно «убить» Шилова, чтобы поставить точку. Но продюсеры предпочли оставить финал открытым.

Фанаты не согласятся

Интересно, что зрители смотрят на все это иначе. Для поклонников «Ментовских войн» Шилов остается культовым героем, и многие до сих пор надеются на продолжение.

Финал 11 сезона лишь подлил масла в огонь: гранатометный выстрел в окна квартиры майора породил массу теорий. Жив ли Шилов или это конец?

Сам же Устюгов, судя по его высказываниям, больше не хочет возвращаться к образу. Для него история с «Ментовскими войнами» закрыта навсегда.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
