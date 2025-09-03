Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все

На самом деле роль ведомства играло совсем другое здание. Догадываетесь, какое?

Сериал «Ментовские войны» вышел еще в 2005 году и давно стал культовым для любителей отечественных детективов. История противостояния бандитов и сотрудников правоохранительных органов захватывает с первых минут. Однако не все зрители знают, где именно снималась их любимая картина.

Основной съёмочной площадкой выступил Санкт-Петербург, чья уникальная архитектура и особая атмосфера идеально подошли для повествования. Но помимо узнаваемых улиц и проспектов, в кадре можно заметить и другие знаковые локации.

Например, именно здание Библиотеки Академии Наук (РАН) на площади Академика Сахарова «сыграло» роль питерского ГУВД. Его монументальный облик прекрасно передал дух и масштаб главного управления. А в уютном Румянцевском саду, в частности, была снята одна из серий первого сезона.

Съёмочная группа также выезжала за пределы города. Некоторые сцены снимались на военно-воздушной базе в Громово и в живописном Зеленогорске, что добавило сериалу разнообразия и реализма.

