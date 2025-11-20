Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Может, там его и заприметили режиссеры.

Когда говорят о первых работах Александра Устюгова, большинство тут же вспоминает «Ментовские войны». Этот сериал действительно сделал актера узнаваемым и стал его прорывом. Но до появления Шилова на экране были проекты, о которых сегодня знают далеко не все.

Один из них — приключенческий сериал «Операция "Цвет нации"», вышедший в 2004 году. Устюгов сыграл там небольшую, но заметную роль, и для многих фанатов это открытие.

Что-то новенькое

«Операция "Цвет нации"» — проект студии 2В, который на фоне тогдашнего телевизионного контента выглядел неожиданно бодро. Снимали почти пять месяцев, результат — 16 серий, насыщенных экшеном, погонями, интригами и шпионской драмой.

История начинается с попытки загадочного «Шпиона» уничтожить команду российских агентов ГРУ во главе с «Маршалом». На задании тяжело ранят бойца по кличке «Комбат» — выживает он почти чудом, и дальнейшее восстановление становится частью сюжетного стержня.

Параллельно команда несет серьезные потери: один агент погибает, другой предает, «Княгиня» едва остается в живых. На фоне этого хаоса «Комбат» ищет новое решение и приходит к идее, которая звучит безумно: собрать группу детей, которых можно будет обучить как будущих разведчиков.

В команду постепенно входят сирота Ринат, девочка Дуся из детдома, компьютерный вундеркинд Вадик и подросток Андрей Мартынов. Все действие переносится на секретную базу в подмосковных лесах, где начинается не только подготовка ребят, но и противостояние с людьми «Шпиона», которые уже идут по следу.

Сериал удивляет тем, что сочетает элементы драмы, подросткового приключения и жесткого боевика — формула, которой российское телевидение в начале 2000-х почти не пользовалось.

Эту картину можно пересматривать не один раз, она остается все такой же интересной, — пишут в Сети.

Устюгов появляется в трех сериях, но поклонники актера отмечают, что уже тогда он обладал той самой харизмой, которая позже раскроется в «Ментовских войнах». Однако «Цвет нации» точно стоит смотреть не только ради него. Проект динамичный, не растянут, не перегружен лишними линиями и воспринимается удивительно свежо даже спустя 20 лет.

