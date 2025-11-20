Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

20 ноября 2025 21:01
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Может, там его и заприметили режиссеры.

Когда говорят о первых работах Александра Устюгова, большинство тут же вспоминает «Ментовские войны». Этот сериал действительно сделал актера узнаваемым и стал его прорывом. Но до появления Шилова на экране были проекты, о которых сегодня знают далеко не все.

Один из них — приключенческий сериал «Операция "Цвет нации"», вышедший в 2004 году. Устюгов сыграл там небольшую, но заметную роль, и для многих фанатов это открытие.

Что-то новенькое

«Операция "Цвет нации"» — проект студии 2В, который на фоне тогдашнего телевизионного контента выглядел неожиданно бодро. Снимали почти пять месяцев, результат — 16 серий, насыщенных экшеном, погонями, интригами и шпионской драмой.

История начинается с попытки загадочного «Шпиона» уничтожить команду российских агентов ГРУ во главе с «Маршалом». На задании тяжело ранят бойца по кличке «Комбат» — выживает он почти чудом, и дальнейшее восстановление становится частью сюжетного стержня.

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Параллельно команда несет серьезные потери: один агент погибает, другой предает, «Княгиня» едва остается в живых. На фоне этого хаоса «Комбат» ищет новое решение и приходит к идее, которая звучит безумно: собрать группу детей, которых можно будет обучить как будущих разведчиков.

В команду постепенно входят сирота Ринат, девочка Дуся из детдома, компьютерный вундеркинд Вадик и подросток Андрей Мартынов. Все действие переносится на секретную базу в подмосковных лесах, где начинается не только подготовка ребят, но и противостояние с людьми «Шпиона», которые уже идут по следу.

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Сериал удивляет тем, что сочетает элементы драмы, подросткового приключения и жесткого боевика — формула, которой российское телевидение в начале 2000-х почти не пользовалось.

Эту картину можно пересматривать не один раз, она остается все такой же интересной, — пишут в Сети.

Устюгов появляется в трех сериях, но поклонники актера отмечают, что уже тогда он обладал той самой харизмой, которая позже раскроется в «Ментовских войнах». Однако «Цвет нации» точно стоит смотреть не только ради него. Проект динамичный, не растянут, не перегружен лишними линиями и воспринимается удивительно свежо даже спустя 20 лет.

Ранее мы писали: Гроб, порт, кладбище, Устюгов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

Фото: Кадры из сериалов «Ментовские войны», «Операция "Цвет нации"»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше