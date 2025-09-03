Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают

Единственный в отделе, кто ходил не с табельным оружием.

В первых сезонах «Ментовских войн» можно было пропустить деталь, объясняющую, откуда у майора Романа Шилова появился импортный пистолет.

Его герой, начальник убойного отдела Петербургского главка, держал в руках не привычный ПМ — стандартное табельное оружие российских оперативников, а итальянскую легенду — «Беретту» (а если точнее его копию, но об этом позже). И это был не просто реквизит, а важная часть образа.

Откуда у Шилова такой «ствол»

Создатели сериала сделали акцент на необычном оружии уже в первой серии. По сюжету, Шилов получил пистолет в подарок от Французской Республики — за спасение дочери европейского чиновника. На оружии даже есть гравировка:

«Майору Шилову от французской республики, с благодарностью».

Этот штрих придаёт герою особый статус: он не просто петербургский оперативник, а человек с историей, связями и собственной легендой.

Не совсем «Беретта»

Однако пистолет Шилова — это не совсем та самая Beretta 92, которую можно встретить в голливудских боевиках. В сериале использовали PAMAS G1 — французскую лицензионную копию знаменитого пистолета.

Эти модели выпускались с 1989 по 2001 год, и долгое время стояли на вооружении французской армии и полиции. С 2019 года Франция постепенно отказалась от устаревшего G1, перейдя на более современные образцы. Тогда перестал выходить и сам сериал. Совпадение? Не думаем.

Кинематографический секрет

Есть и маленькая деталь, на которую не все обращают внимание: в «Ментовских войнах» использовали пневматическую версию оружия, а Роман Шилов ни разу не стреляет из своей «Беретты» за весь первый сезон. Но это даже усилило эффект — зрители запомнили пистолет как элемент имиджа. Уже позже обойма этого ствола, как и многих других, разряжались по нескольку раз за серию.

