Если пересматривать, то эти: 5 серий «Ментовских войн», которые зрители считают лучшими — когда Шилов был на взлете

6 августа 2025 14:15
Именно в этих эпизодах отчетливо ощущается тот самый драйв.

Когда «Ментовские войны» только вышли на экраны, зрители моментально подсели. Лихо закрученные дела, атмосфера 2000-х, честный, но резкий капитан Роман Шилов, которого Александр Устюгов играл с каким-то особым, уставшим от жизни обаянием.

И хотя сезонов у сериала много, настоящие фанаты до сих пор с теплом вспоминают «тот самый» период — когда Шилов был в форме, а сюжет не расплывался.

Вот 5 серий, которые чаще всего называют самыми лучшими. Если хочется пересматривать (не все 11 сезонов подряд) и ностальгировать — то выбор за ними.

1 сезон, 12 серия

Финал первого сезона — это когда все смешалось: кровь, взрывы, предательства и личные мотивы. Шилов и Скрябин преследуют Румына — того самого, из-за кого погиб Соловьев. Автомобильный взрыв, личная месть и никакой пощады.

Зрители ликуют: враг повержен, пусть и не взят живым. Финал не для слабонервных — и не зря именно эту серию считают одной из самых мощных в сериале.

2 сезон, 10 серия

Если вам по вкусу ночные вылазки и засады — welcome. Подруга убитого юриста становится жертвой нападения, Джексона бьют электрошокером, но бойцы отдела так просто не сдаются. Устраивают ловушку, ловят нападавших, но за этим следует двойное убийство на заводе.

И вот уже простое дело превращается в головоломку — с опасными ниточками, тянущимися в разные стороны.

3 сезон, 1 серия

Налеты на инкассаторов, трупы и вмешательство ФСБ — звучит как начало голливудского фильма, а это всего лишь новая серия. Инкассаторы гибнут один за другим, а след ведет к охранной фирме, криминальному прошлому и… китайской мафии.

Когда ФСБ обращается за помощью к авторитету — знаешь, что будет жарко. А когда в дело вписывается Шилов — от экрана уже не оторваться.

4 сезон, 1 серия

Шилов — в отставке, в Сибири с женой и новой жизнью. Казалось бы, сериал мог закончиться. Но нет — Петербург зовет. Город стал другим, преступления — опаснее, старые знакомые — мутнее. Настолько мутнее, что даже те, кто по жизни с законом не особо дружат, приходят к бывшему менту просить о помощи.

И как тут устоять? Конечно, Шилов в деле.

5 сезон, 1 серия

Шилов все еще не при исполнении. Но когда на его глазах убивают нового начальника убойного отдела — отдых заканчивается. Снова в строй.

За этим убийством тянется след не только к бизнесменам и загадочным смертям, но и к большим чинам. Паутина интриг, запугиваний и грязных игр разрастается, а под удар могут попасть все — даже сам Шилов.

Эти серии зрители называют лучшими не просто так — в них все, за что «Ментовские войны» когда-то полюбили миллионы: напряжение, эмоции и непревзойденный Шилов.

Ранее мы писали: После 3 сезонов и 162 серий: «Глухарь» закрылся не из-за ухода Аверина, как считали многие — причина в другом. Также будет не менее интересно: Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
