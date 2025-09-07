Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова

Айдар Шамангалиев не был главным персонажем «Ментовских войн», но каждый его выход в кадр зрители ждали. Криминальный авторитет, который сумел встать на путь исправления и начал вести спокойную жизнь, он оставался другом и надежным союзником Романа Шилова. Айдар понимал майора с полуслова и был готов ради него идти на жертвы.

Поэтому особенно больно было видеть сцену, где Айдар умирает в больнице на руках у Шилова. Для многих поклонников это до сих пор один из самых драматичных моментов всего сериала.

Но кто виноват в его смерти?

Чаще всего вспоминают сердечный приступ, оборвавший жизнь героя. Но многие забывают, что Айдар оказался на больничной койке не просто так.

В 10 сезоне он выходит на свободу — адвокату удалось представить его действия как самооборону в конфликте с Демидовым.

В это время Шилов ищет Чингиза и обращается за помощью к Айдару. Появляется версия, что именно Айдар и есть тот самый Чингиз, и только он сам может развеять подозрения.

Айдар действительно находит настоящего Чингиза и пытается убедить его сотрудничать. Но все оборачивается трагедией: Чингиз бьет его ножом в грудь и сбегает вместе с Панайотовым.

Айдар тяжело ранен и вскоре оказывается в больнице. Именно там, рассказывая Шилову о Чингизе, он переживает роковой приступ.

Формально смерть наступила от остановки сердца, но настоящая вина лежит на Чингизе — именно он довел Айдара до точки невозврата. Для Шилова это стало личным делом: он клянется отомстить за друга и бросается на поиски убийцы.

Отношения, за которыми действительно было приятно следить, обрываются внезапно и задевают за живое.

