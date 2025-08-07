Меню
«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона

7 августа 2025 15:42
Отказывался несколько раз, выдвигал создателям ультиматумы.

Александр Устюгов десять лет подряд играл кристально честного оперативника в «Ментовских войнах» — и за это время несколько раз пытался бросить проект.

Его герой Роман Шилов стал символом «правильного» милиционера на экране, но именно этим и измотал актёра.

«Эмоциональное исчерпание»

По словам Устюгова, момент усталости наступал не раз — особенно после третьего и пятого сезонов. Он признаёт: не хотел продолжать, отказывался, чувствовал, что образ зашёл в тупик. И дело не только в длине сериала, но и в драматургии: персонаж просто не развивался, а он не видел, куда его вести.

Актёр прямо говорит: у Шилова — «большая концентрация событий».

«У нас не все милиционеры за всю свою службу пистолет доставали на задании, только на стрельбах, а мой персонаж наубивал уже огромное количество людей. Ну, это телевизионный сериал. Понятно, что есть доля вымысла».

«Я не один его делаю»

В интервью артист подчёркивал, что за Шиловым стояла целая команда — от сценаристов до костюмеров. Но со временем герою стало тесно в привычных рамках.

Шилов «повзрослел», превратился в подполковника и начальника криминальной полиции. В сериале стало меньше действия, больше кабинетных интриг, — «это уже формат политического детектива», — объяснял актёр.

Почему всё-таки остался до 11 сезона

Продолжать Устюгова уговаривали, а он возвращался — потому что знал: зрители верят Шилову и любят его. В этом образе был прототип — реальный оперативник и автор сценария Максим Есаулов. А сам сериал стал хроникой времени: на глазах героев милиция превратилась в полицию, исчез УБОП, прошли переаттестации.

Шилов остался — как символ ушедшей эпохи и умер в финале, как рудиментарный орган. Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь.

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Игорь Мустафин
