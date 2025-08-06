Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

Когда в «Ментовских войнах» появляется антагонист уровня Павла Дубровского — это уже не просто очередной сезон, это шахматная партия. Хладнокровный, расчетливый, уверенный в своей неприкасаемости — он быстро стал главным врагом Романа Шилова, и одним из самых запоминающихся персонажей.

Хотя Дубровский, которого сыграл Владимир Сапрыкин, появляется всего в двух сезонах — седьмом и восьмом — именно его фанаты чаще других вспоминают как «того самого злодея». Не мелкий жулик, а председатель Комиссии по борьбе с коррупцией.

У героя незавидная участь

Все завертелось, когда в игру вступил новый начальник УСБ петербургской полиции Демидов и объединился с Дубровским. На повестке дня — устранение Шилова. Не в буквальном смысле, конечно, а в более утонченном: дискредитировать, посадить, убрать с дороги. Закон — вещь гибкая, когда у тебя в руках власть, связи и целая структура под контролем.

Развязка приходится на заключительную серию восьмого сезона — «Последняя война», часть 4 (16-я серия). Именно здесь история Дубровского доходит до логического, но абсолютно неожиданного финала.

Демидова скоро арестовывают, но Дубровский остается на свободе. Шилов намерен узнать больше о своем враге и регулярно навещает в тюрьме его бывшего подчиненного — Игоря Чернова, более известного под прозвищем Удав. Это, по сути, единственный человек, который может окончательно его сдать.

Чернов в итоге дает показания против Дубровского. Начинается следствие, затем — очная ставка. Удав срывается. Берет Дубровского в заложники прямо в здании полиции.

Обстановка — накаленная до предела. Шилов, пытаясь остановить кровавую развязку, стреляет Удаву в ногу. Тот — раненный, обезумевший — сворачивает шею Дубровскому. Вот так и закончилась эта партия — мат.

