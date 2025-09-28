Создатель «Мажора» и Устюгов создают хит: сериал обещает стать главной премьерой НТВ — с костюмами из XIX века и расследованием

Меню
28 сентября 2025 08:27
Сюжет звучит интригующе.

Фанаты Александра Устюгова могут праздновать: звезда «Ментовских войн» возвращается на НТВ в новой крупной премьере. Канал вместе с онлайн-кинотеатром Иви объявил о начале съемок исторического детектива «Околоточный».

Главную роль сыграет Устюгов, а компанию ему составит неподражаемая Марина Александрова.

Аристократы и преступления

Действие переносит зрителей в конец XIX века, в маленький провинциальный город, название которого обозначили буквой N. В нем происходит чудовищное преступление: убита вся семья Охапкиных. За расследование берется Иван Хватов — околоточный надзиратель и бывший военный, который уже собирался уйти на покой.

Собирая улики, Хватов выходит на уважаемого аристократа графа Добужинского. Впрочем, репутация графа далека от идеала: он завяз в карточных долгах. Его сестра, графиня Ольга (ее сыграет Марина Александрова), категорически не согласна с обвинениями и начинает собственное расследование.

Поначалу целью Ольги становится защита имени брата, но постепенно ее внимание переключается на самого Хватова и другие дела, с которыми сталкивается околоточный. Так расследование превращается в куда более масштабную историю.

Режиссером проекта выступает Нурбек Эген — тот самый, что стоял за камерой «Мажора». Съемки уже стартовали, но о дате премьеры пока не сообщается.

«Околоточный» обещает быть не просто очередным детективом, а атмосферным историческим сериалом с сильным актерским дуэтом. Провинциальный город конца из прошлого, криминальные тайны, столкновения с аристократией — и все это в таком прекрасном исполнении.

Для НТВ это шанс добавить в коллекцию еще один громкий проект, а для зрителей — повод ждать премьеру, которая наверняка привлечет не только поклонников жанра, но и всех, кто соскучился по харизматичной игре Устюгова.

Ранее мы писали: Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
