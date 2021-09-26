Вы не поверите, о чём эта серия — Третий акт вас шокирует!
Сезон 33 / Серия 1413 марта 2022
Барт — крутой ребёнок
Сезон 33 / Серия 1520 марта 2022
Симпатичный лжец
Сезон 33 / Серия 1627 марта 2022
Звук кровоточащих десен
Сезон 33 / Серия 1710 апреля 2022
Мой осьминог и учитель
Сезон 33 / Серия 1824 апреля 2022
Девочки хотят повеселиться
Сезон 33 / Серия 191 мая 2022
Мардж-злюка
Сезон 33 / Серия 208 мая 2022
Мясо — это убийство
Сезон 33 / Серия 2115 мая 2022
Рок богадельни
Сезон 33 / Серия 2222 мая 2022
О чем серия
В 33 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» город превращается в музыкальную сцену, когда Мардж ставит ремейк своего любимого школьного шоу. Увы, ее прекрасной ностальгии угрожает возвращение соперницы из давнего прошлого. Сможет ли она ей ответить?
Related video
Выросла скандалисткой: теперь девочку с упаковки «Аленки» можно узнать только по глазам (фото)
Высоцкий побледнел, услышав предсказание цыганки: сбылось с невероятной точностью
Даже любимчики Гайдая получали «копейки»: удивитесь, сколько платили звездам советского кино
Ургант обомлел: из-за чего Басков на всю страну сцепился с известным ведущим
Из-за Лазарева: молодой муж отпустил Кудрявцеву на все четыре стороны
«Богатырша»: рыжая из «Ералаша» обнародовала первое фото новорожденной дочки
Дракула без грима был так хорош, что учащался пульс: глазам не поверите (фото)
Этот популярный у россиянок наряд больше не в моде: зимой за него засмеют
Даша и Гена Букины довели людей до истерического смеха: нужно смотреть до конца (видео)
«Беременность окончилась»: Пегова откровенно сообщила о большой потере
Жители Грязи в шоке: вот что сейчас творится в замке Пугачевой
Баталов ненавидел одного актера, которого обожают миллионы: режиссера легко понять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail