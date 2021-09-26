Menu
The Simpsons 1989, season 33

The Simpsons season 33 poster
The Simpsons 16+
Original title Season 33
Title Сезон 33
Season premiere 26 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 33 description

В 33 сезоне сериала «Симпсоны» история жителей вымышленного города Спрингфилд продолжается. Мардж вспоминает, как в школе она режиссировала мюзикл «2000 год: Ошибка тысячелетия». Ей хочется повторить этот опыт со всеми участниками спустя двадцать лет. Но успеху Мардж угрожает Саша Рид, ее школьная конкурентка, которая вернулась в город и тоже жаждет снискать славы. Кроме того, телефонный аферист обманным путем заставил дедушку Симпсона думать, что Барт попал за решетку. Наивность стоила Эйбу десяти тысяч долларов. Гомер понимает, что эта сумма была его наследством, и винит отца в том, что тот попался на удочку мошенников.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
The Star of the Backstage
Season 33 Episode 1
26 September 2021
Bart's in Jail
Season 33 Episode 2
3 October 2021
Treehouse of Horror XXXII
Season 33 Episode 3
10 October 2021
The Wayz We Were
Season 33 Episode 4
17 October 2021
Lisa's Belly
Season 33 Episode 5
24 October 2021
A Serious Flanders
Season 33 Episode 6
7 November 2021
A Serious Flanders (2)
Season 33 Episode 7
14 November 2021
Portrait of a Lackey On Fire
Season 33 Episode 8
21 November 2021
Mothers and Other Strangers
Season 33 Episode 9
28 November 2021
A Made Maggie
Season 33 Episode 10
19 December 2021
The Longest Marge
Season 33 Episode 11
2 January 2022
Pixelated and Afraid
Season 33 Episode 12
27 February 2022
Boyz N The Highlands
Season 33 Episode 13
6 March 2022
You Won't Believe What This Episode is About - Act Three Will Shock You!
Season 33 Episode 14
13 March 2022
Bart the Cool Kid
Season 33 Episode 15
20 March 2022
Pretty Whittle Liar
Season 33 Episode 16
27 March 2022
The Sound of Bleeding Gums
Season 33 Episode 17
10 April 2022
My Octopus and a Teacher
Season 33 Episode 18
24 April 2022
Girls Just Shauna Have Fun
Season 33 Episode 19
1 May 2022
Marge the Meanie
Season 33 Episode 20
8 May 2022
Meat Is Murder
Season 33 Episode 21
15 May 2022
Poorhouse Rock
Season 33 Episode 22
22 May 2022
