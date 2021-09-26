В 33 сезоне сериала «Симпсоны» история жителей вымышленного города Спрингфилд продолжается. Мардж вспоминает, как в школе она режиссировала мюзикл «2000 год: Ошибка тысячелетия». Ей хочется повторить этот опыт со всеми участниками спустя двадцать лет. Но успеху Мардж угрожает Саша Рид, ее школьная конкурентка, которая вернулась в город и тоже жаждет снискать славы. Кроме того, телефонный аферист обманным путем заставил дедушку Симпсона думать, что Барт попал за решетку. Наивность стоила Эйбу десяти тысяч долларов. Гомер понимает, что эта сумма была его наследством, и винит отца в том, что тот попался на удочку мошенников.