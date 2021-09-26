Вы не поверите, о чём эта серия — Третий акт вас шокирует!
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Сезон 33 / Серия 1520 марта 2022
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Сезон 33 / Серия 2222 мая 2022
О чем серия
В 33 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» Вечнозеленая аллея оказывается заполнена автомобильными пробками. По ходу развития событий Мо вынужден принять одно крайне важное решение. Сможет ли он найти в себе силы, чтобы сделать это?
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