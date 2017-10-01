Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад

Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)

«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии

Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят

Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей

Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют

Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт

Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»

Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить

«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа