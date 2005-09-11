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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 17 Серия 6

Симпсоны 1989 6 серия 17 сезон

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Все серии 17 сезона «Симпсоны»
Костёр ламантина
Сезон 17 / Серия 1 11 сентября 2005
Девочка, которая слишком мало спала
Сезон 17 / Серия 2 18 сентября 2005
Милхаус из песка и тумана
Сезон 17 / Серия 3 25 сентября 2005
Дом ужасов 16
Сезон 17 / Серия 4 6 ноября 2005
Отравление сына Мардж
Сезон 17 / Серия 5 13 ноября 2005
Смотри, Гомер бежит
Сезон 17 / Серия 6 20 ноября 2005
Весёлые помидорины
Сезон 17 / Серия 7 27 ноября 2005
Эпизод 8
Сезон 17 / Серия 8 11 декабря 2005
Эпизод 9
Сезон 17 / Серия 9 18 декабря 2005
Эпизод 10
Сезон 17 / Серия 10 8 января 2006
Эпизод 11
Сезон 17 / Серия 11 29 января 2006
Эпизод 12
Сезон 17 / Серия 12 26 февраля 2006
Эпизод 13
Сезон 17 / Серия 13 12 марта 2006
Эпизод 14
Сезон 17 / Серия 14 19 марта 2006
Эпизод 15
Сезон 17 / Серия 15 26 марта 2006
Эпизод 16
Сезон 17 / Серия 16 2 апреля 2006
Эпизод 17
Сезон 17 / Серия 17 9 апреля 2006
Эпизод 18
Сезон 17 / Серия 18 23 апреля 2006
Эпизод 19
Сезон 17 / Серия 19 30 апреля 2006
Эпизод 20
Сезон 17 / Серия 20 7 мая 2006
Эпизод 21
Сезон 17 / Серия 21 14 мая 2006
Эпизод 22
Сезон 17 / Серия 22 21 мая 2006
О чем серия

В 17 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» празднование Дня отца завершается для семейства катастрофой. Желая вернуть утраченное доверие Лизы, непутевый Гомер решается на смелый поступок, после чего баллотируется на пост мера.

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