В 17 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» младшая дочь Гомера и Мардж заболевает ветрянкой. Нед уговаривает Симпсонов заразить инфекцией его собственных детей. На странную вечеринку, организованную Гомером, заявляются разведенные родители Милхауса.
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