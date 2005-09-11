В 17 сезоне сериала «Симпсоны» культовые герои продолжат попадать в уморительные ситуации. Чтобы избавиться от долгов, Гомер предоставляет Жирному Тони собственную гостиную, где стартуют съемки фильма для взрослых. Устав терпеть несносного супруга, Мардж покидает дом и знакомится с обаятельным защитником ламантинов. Затем спрингфилдское кладбище переезжает под окна Симпсонов, что провоцирует у Лизы бессонницу. Барт, обеспокоенный поведением матери, начинает проводить с ней больше времени, получая от сверстников обидное прозвище.