Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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