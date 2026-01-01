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Награды и номинации «Доктор Хаус»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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