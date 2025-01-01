Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Доктор Хаус
Сезоны
Доктор Хаус, список сезонов
House M.D.
16+
Год выпуска
2004
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FOX
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Доктор Хаус»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
16 ноября 2004 - 24 мая 2005
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
13 сентября 2005 - 23 мая 2006
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
5 сентября 2006 - 29 мая 2007
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
25 сентября 2007 - 19 мая 2008
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
16 сентября 2008 - 11 мая 2009
Сезон 6 / Season 6
21 эпизод
21 сентября 2009 - 17 мая 2010
Сезон 7 / Season 7
23 эпизода
20 сентября 2010 - 23 мая 2011
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
3 октября 2011 - 21 мая 2012
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667