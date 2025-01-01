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Постер сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны

Доктор Хаус, список сезонов

House M.D. 16+
Год выпуска 2004
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX

Рейтинг сериала

0.0
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8.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Доктор Хаус»
Доктор Хаус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 16 ноября 2004 - 24 мая 2005
 
Доктор Хаус - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 13 сентября 2005 - 23 мая 2006
 
Доктор Хаус - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 5 сентября 2006 - 29 мая 2007
 
Доктор Хаус - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов 25 сентября 2007 - 19 мая 2008
 
Доктор Хаус - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
24 эпизода 16 сентября 2008 - 11 мая 2009
 
Доктор Хаус - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
21 эпизод 21 сентября 2009 - 17 мая 2010
 
Доктор Хаус - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
23 эпизода 20 сентября 2010 - 23 мая 2011
 
Доктор Хаус - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 3 октября 2011 - 21 мая 2012
 
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