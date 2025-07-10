Меню
«Откровенно плевать на зрителей»: Хью Лори публично отрекся от «Доктора Хауса» и 14 000 000 его фанатов
Получилось в стиле саркастичного медика, но не перебор ли? Давайте разбираться.
Написать
10 июля 2025 15:13
Даже у «Хауса» оценка ниже: в карьере Хью Лори есть лишь один сериал с рейтингом 9+ — и он произнес в нем всего-то 17 слов
И едкой реплики артиста хватило, чтобы влюбить в себя зрителя.
1 комментарий
11 июня 2025 14:44
Бредил и вел расследование: лучшим эпизодом «Хауса» признали тот, где он не спас, а потерял
Одна из самых драматичных серий проекта.
1 комментарий
21 мая 2025 09:54
Из врача в бандита: Apple TV готовит криминальное шоу с «доктором Хаусом» в главной роли — от создателя «Люпена» и «Убивая Еву»
А компанию ему составят звезды «Мира дикого запада» и «Дюнкерка».
Написать
10 мая 2025 07:29
«Доктор Хаус» спасает жизни: уникальный случай в карьере Мясникова — медицинский сериал помог реальному пациенту врача
И кто тут теперь «какой-то нереалистичный»?
Написать
8 мая 2025 11:50
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик
За реализм на экране можно не переживать.
Написать
16 апреля 2025 10:52
На мрачной «Трассе» свет клином не сошелся: 5 детективных сериалов без убийств
Герои ищут кого угодно, но не очередного киллера.
Написать
2 апреля 2025 08:27
Турецкие сериалы — это не только «Великолепный век»: в мире дизи даже есть свой «Доктор Хаус», и в нем мог сыграть «Сулейман»
Зато здесь играет его коллега по съемочной площадке.
Написать
22 марта 2025 07:00
Бросила сериал за шаг до финала: почему Кадди так и не появилась в последнем сезоне «Доктора Хауса»
Героиня не получила концовки, которую заслуживала.
Написать
2 марта 2025 15:41
От хосписа до психушки: сразу 3 сюжета для продолжения «Доктора Хауса» придумала нейросеть — один грустнее другого
Даже не верится, что последний эпизод вышел без малого 13 лет назад.
Написать
24 февраля 2025 07:58
Высоцкий — не босс мечты? Россияне назвали идеальных «кино-начальников», и в списке есть даже Хаус
Лидером рейтинга оказался западный супергерой.
Написать
12 января 2025 20:32
Чем болела Тринадцатая и почему Грегори хромал: этот тест по зубам истинным фанатам «Доктора Хауса»
Волчанка, сэр.
Написать
20 декабря 2024 18:07
«Важно иметь эмпатию»: что психолог думает про доктора Хауса — однозначно плохим его не назовешь
Есть сфера, в которой такие специалисты будут нарасхват.
Написать
20 ноября 2024 12:19
Волчанка, сэр: мало кто знает, почему доктор Хаус постоянно ставил пациентам ошибочный диагноз
Болезнь уже стала мемом и упоминалась на протяжение десятков серий.
Написать
19 ноября 2024 10:23
Скрытый смысл русским не понять: 6 удивительных фактов о создании «Доктора Хауса» к 20-летию со дня премьеры
Подобных по качеству и уровню проработки проектов с тех пор вышло — по пальцам пересчитать.
Написать
17 ноября 2024 15:42
Помог вылечить больного: доктор Мясников сериалы не смотрит, но ради одного сделал исключение
Кардиолог поделился своим личным фаворитом с «Киноафишей».
1 комментарий
16 ноября 2024 12:19
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
