Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джесси Спенсер
Джесси Спенсер
Jesse Spencer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Джесси Спенсер
Jesse Spencer
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
178 см
Биография Джесси Спенсера
Родился 12 февраля 1979 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
Развернуть
Фильмография Джесси Спенсера
Против течения
биография, драма, спорт
2003, Австралия / США
7.0
Городские девчонки
комедия
2002, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джесси Спенсер покидает сериал «Чикаго в огне»
Актер играл в шоу без малого десять лет.
Написать
22 октября 2021 12:57
Все новости
Статьи о персоне
Вот это неловко: 14 звездных пар, которым пришлось работать вместе после расставания
Служебный роман – это всегда плохая идея, и вдвойне хуже, если после разрыва контракт обязывает бывших влюбленных продолжать сниматься вместе.
Написать
15 января 2019 00:06
Все статьи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось