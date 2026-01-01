Основные места съемок сериала Доктор Хаус
- Нью-Йорк-стрит (бек-лот) студии Universal — 100 Юниверсал-Сити-Плаза, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Павильон 10, студия 20th Century Fox — 10201 Пико-бульвар, Сентури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Павильон 14, студия 20th Century Fox, бул. Пико, 10201, Сенчури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
- Санта-Кларита, Калифорния, США
- Павильон 11, студия 20th Century Fox — бульвар Пико, 10201, Сентури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
- Корейский квартал, Лос-Анджелес, Калифорния, США