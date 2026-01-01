Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Доктор Хаус

Основные места съемок сериала Доктор Хаус

  • Нью-Йорк-стрит (бек-лот) студии Universal — 100 Юниверсал-Сити-Плаза, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Павильон 10, студия 20th Century Fox — 10201 Пико-бульвар, Сентури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Павильон 14, студия 20th Century Fox, бул. Пико, 10201, Сенчури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
  • Санта-Кларита, Калифорния, США
  • Павильон 11, студия 20th Century Fox — бульвар Пико, 10201, Сентури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
  • Корейский квартал, Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Воздушные кадры клиники.
Принстон, Нью-Джерси, США
Воздушные планы экстерьера больницы.
Кампус-центр «Фрист» Принстонского университета
только в пилоте
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Студия
Павильон 16, киностудия 20th Century Fox — бульвар Пико, 10201, Сентури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
Студия
Павильон 15, студия 20th Century Fox, бульвар Пико, 10201, Сентури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
