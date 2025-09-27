Меню
Пока ждем нового сериала по Кингу: топ-5 новых ужастиков, которые выйдут в кино или на стриминге в октябре
Как раз пополним список к Хэллоуину.
Написать
27 сентября 2025 13:46
«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)
Скарсгард, как всегда, безупречен.
1 комментарий
25 сентября 2025 07:58
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Новинка совершила прорыв.
Написать
18 сентября 2025 10:23
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон
И там, и там любят измываться над детьми и подростками.
1 комментарий
8 сентября 2025 14:44
Следующий сериал по Стивену Кингу наконец получил дату выхода — идеально для просмотра на Хэллоуин
Этих новостей фанаты «Оно» ждали больше года.
Написать
7 сентября 2025 09:54
Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет
Бледная кожа, торчащие кости и ну очень плохие манеры.
1 комментарий
18 августа 2025 09:25
Застряли в производственном аду: киноадаптации Стивена Кинга, которые вряд ли когда-то выйдут на экраны
Экранизаций у писателя и так хватает, хотя могло бы быть куда больше.
Написать
18 июля 2025 15:13
Стивен Кинг выбрал любимых кинозлодеев: они еще страшнее, чем злобный клоун из «Оно»
В топе, однако, можно найти героев из «Гарри Поттера» или культового триллера братьев Коэн.
Написать
5 июня 2025 09:54
Этот всеми забытый фильм Спилберга Стивен Кинг считает своим самым любимым
Картина стала дебютной работой режиссера, но впоследствии оказалась в тени его более успешных проектов.
Написать
19 апреля 2025 07:58
Вот бы было лучше «Темной башни»: 5 новых экранизаций Стивена Кинга, которые должны выйти совсем скоро
В этом году поклонников Короля ужасов ждет сразу несколько долгожданных сюрпризов.
Написать
7 апреля 2025 12:48
Это мы смотрим: 5 адаптаций Стивена Кинга, до выхода которых зрители считают дни
Одна из них выйдет на большие экраны уже в феврале.
1 комментарий
17 января 2025 21:01
Новая адаптация Кинга сможет открыть фанатам большую тайну — не дает покоя со времен выхода сиквела «Оно»
После недавних новостей фанаты писателя возлагают на будущий сериал еще больше надежды.
1 комментарий
13 января 2025 19:05
Следующая адаптация Стивена Кинга получит аж 3 сезона — и это не единственная хорошая новость для фанатов
История знаменитого злодея наконец получит расширенную экранную версию.
Написать
12 января 2025 08:27
Даже в «Оно» не рискнули: самую кошмарную сцену из романа Кинга наконец-то покажут на экране
На первый план выйдут дети... и не только они.
Написать
7 ноября 2024 15:13
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
