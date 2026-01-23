Если первый сезон зашел, второй просто снесет крышу: «Добро пожаловать в Дерри» перешел в надежные руки — Кинг бы одобрил

Будет не просто страшно, а еще и очень запутанно (в хорошем смысле).

У второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» есть все шансы получиться заметно сильнее первого — и дело не только в Пеннивайзе. В соцсетях подтвердилось нечто весьма интригующее: к продолжению подключился Баран бо Одар, один из авторов сериала «Тьма». А это уже серьезный сигнал для тех, кто ценит сложные сценарии.

Первый сезон «Добро пожаловать в Дерри», вышедший осенью 2025 года, показал уверенный старт: 5,7 млн просмотров за первые три дня и статус одной из самых успешных премьер HBO+. Формально шоу еще не продлили, но сценарий второго сезона уже в работе. Осталось просто дождаться официального анонса.

Особенно логичным выбор Одара выглядит на фоне того, как сериал обращается со временем. В финале первого сезона Пеннивайз прямо говорит, что существует вне линейного хода событий — прошлое, настоящее и будущее для него слиты в один поток.

А второй сезон, по предварительным данным, перенесет действие в 1935 год, то есть еще глубже в историю проклятия Дерри. Сценарист, который умеет сплетать временные линии так, что зритель не теряется, а с интересом залипает, здесь очень к месту. Их совместная работа со Стивеном Кингом точно снесет крышу фанатам.

Опыт Одара в «Тьме» это уже доказал: три сезона, несколько эпох, десятки персонажей и при этом выстроенная логика, за которую сериал до сих пор хвалят. Если похожий подход применят к мифологии Пеннивайза, второй сезон «Добро пожаловать в Дерри» может стать не просто расширением вселенной Кинга, а самым хитрым и продуманным ее куском.