Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)

16 ноября 2025 19:05
Скажем так, нарезка салата оливье уже никогда не будет прежней.

За три серии с момента выхода лишь одна сцена в «Добро пожаловать в Дерри» сделала то, что редко удаётся даже старине Пеннивайзу – пробралась под кожу самому Стивену Кингу. Писатель долго не мог прийти в себя, увидев… огурцы.

Ирония в том, что ничего подобного в книге нет: ни фабрики солений, ни городских легенд о разлетевшихся по Мэйну банках, ни уж тем более монстра, собранного из рассола, обломков стекла и отцовских кошмаров.

Но сериал живёт по своим законам и с удовольствием добирает то, что Кинг в первоисточник не положил.

Эпизод с Лилли начинается как обычный поход в супермаркет, но в Дерри даже тележка с продуктами способна довести до нервного тика.

Девочку преследует травма, которой позавидовал бы любой хоррор-герой: нелепая смерть отца на заводе, слухи, превращённые школьниками в оружие, и эта чужая вина, навсегда залипшая где-то между полками.

Когда пространство магазина начинает плавиться, а на упаковках хлопьев появляются лица погибших друзей, становится ясно, что это не очередная иллюстрация «дети видят странные вещи». Это психика, на которую Дерри давит всеми своими тёмными легендами.

А потом приходят они – огуречные банки, множащиеся с такой скоростью, будто их выращивают на грядке прямо под полом. Внутри – фрагменты тела родителя, подмигивающие сквозь рассол.

И когда стекло и содержимое собираются в одно огромное чудовище, сразу понятно, почему Кинг назвал ее «гениальным подходом к пугающим моментам».

Создатели сериала изобрели собственный кошмар – до неприличия кинговский по ощущению и абсолютно самостоятельный по сути. И, судя по реакции автора, попали в яблочко.

Ранее мы писали: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
