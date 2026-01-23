Вновь путешествия во времени и мрачный городок: создатель «Тьмы» снимет новый Sci-Fi вместе с Кингом

Создатель мистического хита Netflix «Тьма» (Dark), сценарист Баран бо Одар, снова погружается в знакомую вселенную, с путешествиями во времени, тайнами семейных кланов одного депрессивного городка и злом, что таится в катакомбах. Но есть и новшество, новый Sci-Fi выйдет не на Netflix, будет касаться США и поможет в сценарии ему сам Стивен Кинг.

Одар подтвердил участие в работе над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». И это не просто новая работа — это возвращение к корням. Ведь если присмотреться, «Оно» в его интерпретации — это во многом родной брат «Тьмы».

Финал первого сезона саги о Дерри раскрыл, что Пеннивайз существует вне линейной хронологии и, зная о своей гибели в 1989-м, отправляется в прошлое — в 1935 и 1908 годы — чтобы изменить её, устранив предков Клуба неудачников.

Первый сезон, вышедший в 2025 году, уже заложил этот фундамент, показав историю 1960-х, которая напрямую вела к событиям книг и фильмов. Второй сезон, по логике нарратива, должен сделать шаг ещё глубже во времени, исследуя истоки зла в Дерри и довоенную Америку.

Если в «Тьме» путешествия во времени были научно-философской головоломкой, то в «Оно» они становятся оружием древнего, вневременного ужаса. Но глобальная формула хита Netflix сохранится.