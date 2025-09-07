Меню
Следующий сериал по Стивену Кингу наконец получил дату выхода — идеально для просмотра на Хэллоуин

7 сентября 2025 09:54
Следующий сериал по Стивену Кингу наконец получил дату выхода — идеально для просмотра на Хэллоуин

Этих новостей фанаты «Оно» ждали больше года.

В этом году у Стивена Кинга ни одной свободной минутки между бесконечными премьерами адаптаций его романов, которые в свое время смогли неплохо напугать читателей — и одна из грядущих экранизаций наверняка сможет запугать всех еще больше прямо на Хэллоуин.

Так, осень у Кинга тоже обещает быть интересной — в сентябре на экраны выходит «Долгая прогулка», а в ноябре состоится премьера «Бегущего человека»; для фанатов «Оно». однако, приготовлен особенный релиз, который состоится уже в октябре.

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» начнет выходить в конце октября

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Об этом совсем недавно рассказала компания HBO, занимающаяся производством шоу, объявив, что премьера запланирована на 26 октября на стриминговой платформе HBO Max.

Учитывая то, что самые хайповые сериалы от HBO обычно выпускают по одной серии того или иного сезона в неделю, «Оно: Добро пожаловать в Дерри», судя по всему, исключением не станет, — в первый сезон сериала вошли девять серий, а в официальном расписании релизов сказано, что первые три эпизода выйдут 26 октября, 2 ноября и 9 ноября соответственно.

Помимо того, что в шоу речь пойдет о злобном клоуне Пеннивайзе, который продолжит терроризировать детей городка, еще одной хорошей новостью для поклонников Кинга станет то, что к роли злодея вернется Билл Скарсгард, который уже играл Пеннивайза в «Оно» и «Оно 2».

У «Оно: Добро пожаловать в Дерри» будет три сезона

Следующий сериал по Стивену Кингу наконец получил дату выхода — идеально для просмотра на Хэллоуин

Хотя сюжет будет иметь непосредственное отношение к основным событиям «Оно» Кинга, большую часть своего времени «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уделит интерлюдиям книги, которые и связывают между собой последствия каждого возвращения Пеннивайза в городок.

По словам режиссера шоу Энди Мускетти, проект сфокусируется именно на тех катастрофических событиях, которые последовали сразу после того, как Пеннивайз объявился спустя 27 лет после предыдущего визита.

Всего, по сюжету, таких возвращений было три, а потому сериал развернется на три сезона, чтобы в каждом из них рассказать о том, с какими проблемами столкнется Дерри после очередной встречи со злобным клоуном.

Кстати, в будущем сериале образ Пеннивайза будет уже не таким, как в фильме 2017 года — о том, почему создатели шоу приняли такое решение, мы уже писали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
