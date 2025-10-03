Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время

Эта осень готовит нам много новых ужастиков и триллеров под Хэллоуин.

Летние месяцы, в которые кинотеатры по всему миру ломятся от всевозможных премьер, уже позади, — а значит, самое время остаться дома и наконец посмотреть то, что сейчас предлагают на стриминге.

Уже по ежегодной традиции, все самые долгожданные новинки жанра хоррор начнут выходить именно в осенние месяцы, но для любителей триллеров или легких комедий тоже найдется что-нибудь интересное. В этой подборке рассказываем о грядущих премьерах мирового стриминга, которые точно стоит оценить.

«Монстр: История Эда Гайна» — 3 октября, Нетфликс

Продолжение нашумевшего сериала «Монстры» Райана Мерфи, третий сезон антологии расскажет историю американского серийного убийцы Эда Гайна, который ужаснул мировую общественность после доказанных случаев убийств, некрофилии и похищения трупов.

Пока что о новой части шоу известно то, что события будут показаны через призму взаимоотношений Гайна с матерью, к которой он был очень привязан, так что «История Эда Гайна» обещает стать очередным жутким проектом о реально происходивших событиях, которые спустя десятилетия вызывают резонанс в современном обществе.

«Женщина при деньгах» — 15 октября, Apple TV+

Комедийное шоу с Майей Рудольф в главной роли получит уже третий по счету сезон, в котором главная героиня Молли Уэллс снова будет пытаться понять, что ей делать с новообращенными 87 миллиардами долларов после развода с мужем-инженером.

Теперь, однако, героине предстоит решить еще одну проблему, возникшую из-за ее решения снова попытать счастья в личной жизни — выбраться с отдаленного острова, куда она попала вместе со своим ассистентом Николасом.

«Мердо: Смерть в семье» — 15 октября, Hulu

Эта детективная драма заинтересует как минимум тех, кто не может дождаться третьего сезона «Разделения» — одну из главных ролей в «Мердо: Смерть в семье» сыграла звезда научно-фантастического хита Патрисия Аркетт.

Вдохновленный подкастом «Murdaugh Murders», в ходе которого обсуждались новые детали дела Мердо, шоу расскажет об одной из самых влиятельных семей в Южной Каролине, темные секреты которой начинают всплывать после того, как сын семейства оказывается причастным к смерти пассажиров моторной лодки.

Со временем следствие устанавливает, что случившаяся трагедия может быть далеко не единственной, которую связывают с фамилией Мердо.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — 26 октября, HBO

Очередная адаптация Стивена Кинга начнет выходить в самое подходящее для этого время — прямо под Хэллоуин. Новое шоу от создателя «Оно» и «Оно 2» Энди Мускетти расширит киновселенную культового хоррор-романа Кинга и расскажет о каждом возвращении злобного клоуна Пеннивайза, которое случается каждые 27 лет.

Всего насчитывается три таких возвращения, для каждого из которых отведут свой собственный сезон — соответственно, от «Оно: Добро пожаловать в Дерри» можно ожидать еще как минимум двух сезонов в будущем. Каждый эпизод будет выходить еженедельно на HBO Max, а финал сезон запланирован на 14 декабря.

«Ведьмак» — 30 октября, Нетфликс

Спустя более чем два года отсутствия фэнтези-сага наконец вернется на экраны, да еще и с новым исполнителем главной роли — новость о том, что теперь вместо Генри Кавилла Геральта будет играть Лиам Хемсворт, вызвала неоднозначную реакцию у поклонников шоу.

Тем не менее, в этом месяце фанаты наконец решат, стоил ли новый сезон ожидания длиной в два года; четвертая по счету часть станет предпоследней в истории «Ведьмака».

Кстати, накануне выхода «Оно: Добро пожаловать в Дерри» фильм с Биллом Скарсгардом в роли Пеннивайза поднялся в мировом стриминге — о том, на какой рекорд «Оно» идет спустя 8 лет после релиза, можно почитать здесь.