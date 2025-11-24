Пеннивайз, покажи личико: с появлением клоуна в «Добро пожаловать в Дерри» затянули — но та самая серия уже совсем близко

Меню
24 ноября 2025 13:17
Дебют каноничного монстра показали на видео.

Приквел к дилогии «Оно» разворачивается в 1962 году — за 27 лет до событий фильма 2017 года. Сериал сразу обещал показать молодые проявления демона, поселившегося в Дерри, однако первые три серии заставили фанатов понервничать: клоуна как такового там не было. Лишь жуткие облики и кошмары — от искаженных существ до чудовищного младенца.

Пеннивайз появлялся только на фото, оставляя ощущение, что шоу намеренно тянет интригу. И только в четвертом эпизоде он наконец мелькнул в каноничном виде — буквально на секунду, так что увидеть его было сложно. Но уже тогда стало понятно: сериал готовит масштабный выход.

Когда Пеннивайз предстанет в знакомом облике?

Ответ ясен — в пятом эпизоде, премьера которого состоится 23 ноября. Появился трейлер новой серии «Добро пожаловать в Дерри», и там клоун Скарсгарда наконец предстает во всей красе: белый грим, дрожащая улыбка — все, что мы помним и боимся со времен фильма.

Более того, зрителей впервые пускают в логово существа: архивные фото, намеки на его человеческие обличья, тайны, которые могли быть спрятаны в романе между строк.

Что меняет сериал?

В книге Стивена Кинга демон — существо из далекого измерения, прибывшее на Землю миллионы лет назад внутри астероида. Сериал расширяет этот лор, добавляет новые детали — и, судя по первым намекам, делает Пеннивайза еще более древним, хитрым и опасным, чем раньше.

По сюжету группа подростков расследует исчезновения детей, а параллельно военные пытаются поймать Пеннивайза для собственных целей.

Если первый сезон успешно выстрелит, создатели Андрес Мускетти и Джейсон Фукс будут рассчитывать на еще два продолжения, действие которых развернется в 1935 и 1908 годах — предыдущие циклы пробуждения существа. Первый сезон завершится на 8 эпизоде 14 декабря.

Ранее мы писали: Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга

Фото: Кадры из фильма «Оно 2» (2019), кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
