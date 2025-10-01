Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO

Сценарий классический для голливудского бизнеса: выходят приквелы — люди пересматривают оригинал. Но с «Оно» всё работает глубже. Фильм 2017 года не просто вернулся в чарты стриминга HBO Max — он снова стал точкой притяжения аудитории и медийных разговоров.

Быстрые цифры, чтобы понимать масштаб

«Оно» (2017) — прокат $704,2 млн; самый кассовый фильм ужасов в истории (по состоянию на момент релиза).

На стриминге — в топ-10 HBO Max США уже 28 дней подряд (данные в материале — актуальны на момент публикации).

Финальная волна просмотров связана с премьерой сериал-приквела «Оно: Добро пожаловать в Дерри», запуск которого запланирован на 26 октября.

Что делает «Оно» культовым

Удар по архетипам. Это не просто ужастик про нападение «клоуна». Фильм работает на нескольких уровнях: подростковый хорор-роудмуви о взрослении + глубоко архетипическая фигура страха (Пеннивайз). Такой микс цепляет и молодёжь, и тех, кто вырос на Кинге.

Визуал и актёрская физика. Билл Скарсгард сделал Пеннивайза иконой современной хоррор-культуры — не переборщил, но дал характер, голос и движения, которые ужасают и остаются в памяти.

Тон и ритм. Режиссёрская работа Мускетти балансирует страшное и эмоциональное. Это делает фильм удобным для повторного просмотра: можно смотреть ради жути или ради истории «Клуба неудачников».

Поп-культура и мемы. Сцены и образы растасканы на гифки, цитаты, кадры — это бесплатный маркетинг, который держит картину в онлайне годами.

Почему «Глава вторая» пока не догоняет

Интересно, что «Оно: Глава вторая» (2019) пока не в топ-10. Объяснение простое: сиквел — типичный пример «большого кино», которое работает в прокате, но в контексте стриминга уступает концентрированному первому акту, передает Screenrant.

Люди чаще пересматривают именно стартовую часть, чтобы освежить ключевые мотивы и эмоции, а вторая часть требует больше времени и не даёт того первичного ужаса.

Что смотреть перед приквелом (короткий список)

«Оно» (2017) — обязательная база.

«Оно: Глава вторая» (2019) — если есть время, лучше освежить обе части.

Оригинальные фильмы и адаптации Кинга — чтобы прочувствовать, как меняется адаптация с годами.

Возвращение «Оно» в тренды — не случайный всплеск ностальгии. Это эффект синергии: сильный бренд, удачная актёрская работа, грамотный тайминг релизов и алгоритмическая поддержка платформ.

Пока ждем нового сериала по Кингу: топ-5 новых ужастиков, которые выйдут в кино или на стриминге в октябре.