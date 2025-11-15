Меню
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

15 ноября 2025 11:21
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

От киношного образа отказался специально.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» наконец добралось до HBO, и первые три эпизода успели наделать шуму. Хотя сериал служит приквелом к фильмам 2017 и 2019 годов, зрители заметили главное сразу: Пеннивайз больше не играет с жертвами, он сразу вступает в жестокий бой, из которого детям сложно выйти победителями.

Действие происходит в 1962 году — за 27 лет до событий первого фильма. Возвращается Билл Скарсгард, а его Пеннивайз здесь другой. Не просто мрачнее: он ощутимо жестче, агрессивнее, опаснее.

Он будто вышел из тени с намерением доказать, что он действительно то мистическое беспощадное существо, которого не остановит нерешительность сценаристов. Согласитесь, не каждый сможет написать такие подробности расправы над детьми.

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

Все идет по плану

По словам Андреса Мускетти, именно этого он и добивался. Режиссер хотел удивить тех, кто смотрел предыдущие части, — встряхнуть, поднять уровень угрозы, показать Пеннивайза таким, каким зрители еще не видели.

Мне действительно хотелось усилить накал... сделать что-то немного отличающееся от того, что я делал раньше в фильмах.

И судя по тому, как клоун разрывает героев на куски и воздействует на жителей Дерри издалека, планку он действительно поднял.

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

Одни зрители уверены, что такая жестокость — не просто стиль, а компенсация проблем с сюжетом. Мол, если в истории есть провалы, всегда можно закинуть побольше крови — и вроде как станет интереснее.

Это просто значит, что они делают ставку на шокирующий эффект, потому что сюжет недостаточно хорош. Увеличение количества кровавых сцен не исправит плохой сценарий.

Другие — наоборот — рады тому, что сериал наконец приблизился к оригинальному Кингу. По их словам, книги были намного жестче, чем фильмы, и пора уже было показать ту сторону Пеннивайза, которую кино лишь слегка намечало.

То, через что пришлось пройти этим двум девушкам, было довольно жестоко. Это больше соответствует тому, что я помню из книги.

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

Так мнения и разделились, но общий настрой все же заметен: большинство довольны. Пока вышло три серии, а четвертая появится 16 ноября. И если новый уровень жестокости действительно стал нормой, то дальше может быть только страшнее. Впрочем, именно этого и ждали.

Фото: Кадры из фильма «Оно» (2017 г.), из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
