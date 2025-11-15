Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» наконец добралось до HBO, и первые три эпизода успели наделать шуму. Хотя сериал служит приквелом к фильмам 2017 и 2019 годов, зрители заметили главное сразу: Пеннивайз больше не играет с жертвами, он сразу вступает в жестокий бой, из которого детям сложно выйти победителями.

Действие происходит в 1962 году — за 27 лет до событий первого фильма. Возвращается Билл Скарсгард, а его Пеннивайз здесь другой. Не просто мрачнее: он ощутимо жестче, агрессивнее, опаснее.

Он будто вышел из тени с намерением доказать, что он действительно то мистическое беспощадное существо, которого не остановит нерешительность сценаристов. Согласитесь, не каждый сможет написать такие подробности расправы над детьми.

Все идет по плану

По словам Андреса Мускетти, именно этого он и добивался. Режиссер хотел удивить тех, кто смотрел предыдущие части, — встряхнуть, поднять уровень угрозы, показать Пеннивайза таким, каким зрители еще не видели.

Мне действительно хотелось усилить накал... сделать что-то немного отличающееся от того, что я делал раньше в фильмах.

И судя по тому, как клоун разрывает героев на куски и воздействует на жителей Дерри издалека, планку он действительно поднял.

Одни зрители уверены, что такая жестокость — не просто стиль, а компенсация проблем с сюжетом. Мол, если в истории есть провалы, всегда можно закинуть побольше крови — и вроде как станет интереснее.

Это просто значит, что они делают ставку на шокирующий эффект, потому что сюжет недостаточно хорош. Увеличение количества кровавых сцен не исправит плохой сценарий.

Другие — наоборот — рады тому, что сериал наконец приблизился к оригинальному Кингу. По их словам, книги были намного жестче, чем фильмы, и пора уже было показать ту сторону Пеннивайза, которую кино лишь слегка намечало.

То, через что пришлось пройти этим двум девушкам, было довольно жестоко. Это больше соответствует тому, что я помню из книги.

Так мнения и разделились, но общий настрой все же заметен: большинство довольны. Пока вышло три серии, а четвертая появится 16 ноября. И если новый уровень жестокости действительно стал нормой, то дальше может быть только страшнее. Впрочем, именно этого и ждали.

