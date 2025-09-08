Меню
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон

8 сентября 2025 14:44

8 сентября 2025 14:44
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон

И там, и там любят измываться над детьми и подростками.

Сюжеты романов Стивена Кинга разворачиваются вокруг героев самых разных возрастов, однако чаще всего популярность находили именно те произведения, в которых все ужасы происходили с детьми или подростками — взять хотя бы дебютный роман Кинга «Кэрри» или же хитовое «Оно».

Несмотря на то, что экранизации все чаще получают не только романы писателя с похожей сюжетной линией, тренд на адаптацию историй о мучениях маленьких героев продолжается — и грядущий фильм-экранизация Кинга это только подтверждает.

Кроме того, похожая ситуация разворачивалась и в совсем недавно вышедшем сериале по Кингу, который стал своего рода предшественником будущей «Долгой прогулки».

«Долгая прогулка» и «Институт» связаны мрачной сюжетной линией о мучении детей и подростков

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Пока до премьеры «Долгой прогулки» в российских кинотеатрах остается еще несколько дней, фанаты Кинга могут успеть оценить первый сезон «Института» — нового шоу, которое завершилось буквально несколько недель назад.

Снятый по мотивам одноименного романа Кинга, «Институт» рассказывает о группе детей со способностями к телепатии или телекинезу, которых похитители помещают в «Институт» — угрюмое бетонное здание, где над героями будут проводить жестокие эксперименты.

В свою очередь, «Долгая прогулка», тоже адаптирующая одноименный роман писателя, повествует о нескольких подростках, которым приходится принимать участие в жестоком состязании, в котором выживет только один из них.

Хотя в этом году у Кинга огромное количество самых разных релизов, выход первого сезона «Института» и «Долгой прогулки» один за другим стал интересным совпадением — все-таки и там, и там речь идет о выживании молодых героев в действительно ужасающих обстоятельствах.

Впереди у Стивена Кинга — еще две долгожданные экранизации

Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон

Завершая уже и так впечатляющий список фильмов и сериалов, снятых по мотивам произведений Кинга и выпущенных в этом году, к релизу уже почти готовы хоррор-шоу «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и триллер «Бегущий человек», который станет перезапуском фильма 1987 года.

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» начнет выходить на стриминговой платформе HBO Max начиная с 26 октября, а премьера «Бегущего человека» в кинотеатрах пока намечена на 7 ноября.

Кстати, «Долгую прогулку» критики назвали одной из лучших адаптаций Стивена Кинга еще до выхода фильма на большие экраны — почитать о том, что говорят о картине, можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Институт»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
