Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Оно: Добро пожаловать в Дерри
Новости
Новости о сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Вся информация о сериале
Дети и взрослые противостоят древнему злу в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Пеннивайз выходит на охоту.
Написать
24 сентября 2025 13:01
Пеннивайз терроризирует детей в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Приквел дилогии «Оно».
Написать
21 мая 2025 13:57
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов
Зрителям придется набраться терпения.
Написать
3 ноября 2023 16:20
Объявлен актерский состав сериала «Добро пожаловать в Дерри» о происхождении Пеннивайза
Роли в многосерийном спин-оффе «Оно» получили звезды «Вавилона» и «Золы».
Написать
6 апреля 2023 13:05
Билл Скарсгард не вернется к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри»
С актером пока никто не связывался.
Написать
31 марта 2023 14:11
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга
Предстоящие новинки от короля ужасов.
Написать
20 марта 2023 12:06
HBO Max официально заказал многосерийный приквел дилогии «Оно»
В сериале будет расширена мифология знаменитого романа Стивена Кинга.
Написать
27 февраля 2023 11:32
Многосерийный приквел дилогии «Оно» обрел шоураннеров
По слухам, шоу расскажет о происхождении Пеннивайза.
Написать
10 ноября 2022 14:57
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667