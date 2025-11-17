Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

17 ноября 2025 07:29
«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

Хотя у взрослых страхов намного больше.

В каждом появлении Пеннивайза в «Оно» есть закономерность, которую жители Дерри предпочитают не замечать: жертвы почти всегда дети. Лето 1989-го: город теряет одного ребёнка за другим, и за киднепингом стоит не просто чудовище-клоун, а древняя сущность, которая знает, что её лучший «улов» - маленькие, испуганные, легко внушаемые детишки.

Но что делает детей для Пеннивайза идеальной добычей? Почему взрослые в его пищевой цепочке оказываются лишь аперитивом?

Почему Оно предпочитает детей

«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

Пеннивайз не просто убивает, он питается по изощренной диете. Его истинная форма живёт в цикле: период пробуждения, сезон охоты, затем длительный сон. И всё это ради одного продукта, а именно человеческого страха.

Для него страх, что острая специя для блюда, без которой еда кажется пресной. Да, физически жертв он тоже съедает, все-таки спячка длится 27 лет.

Дети дают ему именно то, чего он хочет: чистый, неразбавленный ужас. У ребёнка нет сложной логики, взрослой привычки рационализировать страхи, нет защитной циничности. Их ужасы яркие, а воображение делает чудовище сильнее. То, что взрослому кажется нелепым, ребёнка парализует.

Почему порой он не ел детей?

«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

Вспомните, как в первой части «Оно» он держит Беверли в воздухе, и не может её «укусить». Он чувствует, что на неё больше нет воздействия, что она перестала бояться. А теперь противоположная сцена: Пеннивайз нападает на Эдди в заброшенном доме. В тот момент, когда он вдыхает его панику, он шепчет «tasty, tasty, beautiful fear». Он буквально чувствует аромат страха, предвкушая трапезу.

Для сущности, которой страх главный деликатес, дети становятся идеальным блюдом. Взрослые в Дерри давно живут в отрицании, в своём коллективном отрицании, они «не видят» то, что творит клоун, а потому не годятся для приема в пищу.

Пеннивайз кроется в деталях: доказываем, что в 1-й серии «Оно: Добро пожаловать в Дерри» убили родню членов «Клуба неудачников».

Фото: Кадры из фильма «Оно» (2017)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Читать дальше 9 декабря 2025
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе «Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе Читать дальше 8 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше