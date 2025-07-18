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Застряли в производственном аду: киноадаптации Стивена Кинга, которые вряд ли когда-то выйдут на экраны

18 июля 2025 15:13
Стивен Кинг

Экранизаций у писателя и так хватает, хотя могло бы быть куда больше.

Стивен Кинг, может, уже и не так активно публикует новые романы, но всевозможных кино- и телеадаптаций у него меньше не становится — только в этом году прошли премьеры двух фильмов и одного сериала, снятых по мотивам романов писателя. Впереди — еще три, а в последующие годы похожих проектов тоже будет не счесть. И все-таки некоторые запланированные адаптации до экранов так и не добираются — в этой подборке рассказываем о таких.

«Возрождение»

Адаптация могла бы пополнить коллекцию совместных работ Стивена Кинга и Майка Флэнагана, с которым писатель посотрудничает и в будущем — однако все планы испортили плохие результаты «Доктора Сна» в кинопрокате. О том, что «Возрождение» ему так и не удалось снять, Флэнаган сожалеет до сих пор — и хотя сам проект уже вряд ли возродят, режиссер буквально только что выпустил «Жизнь Чака», тоже снятого по мотивам повести Кинга, а вскоре поработает и над адаптацией «Темной башни».

Застряли в производственном аду: киноадаптации Стивена Кинга, которые вряд ли когда-то выйдут на экраны

«Талисман»

Экранизировать Кинга когда-то собирался и сам Стивен Спилберг, но работа над потенциальным проектом пришлась на не совсем удачное время для обоих — тогда Кинг разбирался с собственными проблемами, а Спилберг был слишком занят на других проектах, чтобы приступить к съемкам фильма. Спустя годы, однако, режиссер сохранял интерес к экранизации, но уже в другой роли — в настоящий момент «Талисман» планируют снимать как мини-сериал, а Спилберг хочет поучаствовать в качестве исполнительного продюсера.

«Роза Марена»

Мистический триллер уже далеко не один раз привлекал внимание самых именитых режиссеров, причем еще с тех самых пор, как книга впервые была опубликована в 1995 году. Так, в 1996 экранизацией заинтересовалась студия HBO, но все так и осталось на бумаге. После этого в Голливуде предпринимали еще несколько попыток снять фильм по мотивам романа, но все опять же закончилось неудачей. Сейчас об адаптации речи не идет, но многие фанаты писателя признавались, что не слишком и фанатеют от «Розы Марена», а потому вполне обойдутся без такого фильма.

«Долгий джонт»

Признанный одним из самых страшных рассказов Кинга, «Долгий джонт» должен был стать и фильмом, снять который собирался Энди Мускетти. Начало производства было запланировано на 2015 год, однако в последний момент Мускетти решил снимать «Оно» вместо «Долгого джонта». Сейчас режиссер активно работает над «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — а значит, «Долгого джонта» действительно отложили в долгий ящик.

Застряли в производственном аду: киноадаптации Стивена Кинга, которые вряд ли когда-то выйдут на экраны

«Темная башня»

Хотя сейчас фанаты спокойны за адаптацию «Темной башни», снять которую планирует все тот же Майк Флэнаган, буквально пару лет назад далеко не все было так стабильно. Цикл романов Кинга получил максимально провальную киноадаптацию, увидеть что-то стоящее после которой у многих уже просто не было надежды. К «Темной башне» пытались подступиться многие режиссеры и продюсеры, но в конечном счете все задуманные фильмы и сериалы так и оставались в пределах разговоров.

Кстати, у последней вышедшей телеадаптации Кинга пока что неоднозначные отзывы от зрителей, зато много восторга от критиков — почитать о том, что говорят о новом сериале, можно здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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