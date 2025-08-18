Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет

Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет

18 августа 2025 09:25
Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет

Бледная кожа, торчащие кости и ну очень плохие манеры.

Пеннивайз снова собирается вернуться в наши худшие ночные кошмары — и на этот раз в образе, которого зрители не видели уже больше трёх десятилетий. В грядущем приквеле «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоун-убийца обзаведётся новой оболочкой — той самой, что мелькала ещё в мини-сериале 1990 года, но в куда более жуткой вариации.

Шоураннеры заранее дали фанатам подсказку: на промо-мерчандайзе появился «Skeleton Man» — худощавый, костяной монстр с когтями, белоснежной кожей и целым рядом острых клыков.

Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет

Визуально это шаг в сторону от привычного грима Билла Скарсгарда, но именно здесь срабатывает отсылка к прошлому: в старой телеадаптации Пеннивайз однажды превращался в болотного скелета, который поднимался из мутной воды, наводя ужас на бедного Бена.

В новом проекте Андрес Мускетти обещает показать ранние десятилетия проклятого городка Дерри — а значит, расширить паноптикум обликов, которыми космическое чудовище любит пугать свою добычу. Классический клоун останется, появится и версия «Боб Грей» из второй части, но именно «Скелетон Мэн» стал главным сюрпризом.

В отличие от спецэффектов 90-х, которые сильно устарели, нынешняя интерпретация обещает быть куда убедительнее. Судя по первым кадрам и фигуркам, образ переработан так, что даже фанаты с крепкими нервами признают: в этот раз Пеннивайз выглядит особенно зловеще.

И хотя в романе Стивена Кинга такой формы не было, сам дух истории позволяет монстру бесконечно мутировать. Так что появление скелетоподобного облика — не просто фан-сервис, а логичное расширение мифологии.

Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет

В конце концов, если Пеннивайз — это воплощение первобытного ужаса, то чего ещё ждать от существа, которому понадобилось 35 лет, чтобы наконец примерить свой самый кошмарный костюм?

Ранее мы писали: Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

Фото: Кадр из фильма «Оно» (2017), сериала «Добро пожаловать в Дерри»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Читать дальше 19 августа 2025
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Читать дальше 18 августа 2025
Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок) Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок) Читать дальше 18 августа 2025
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы Читать дальше 17 августа 2025
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял Читать дальше 15 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд Читать дальше 15 августа 2025
Создатель «Убийств в одном здании» рассказал чуть больше о будущем пятом сезоне — такого, по его словам, никто еще не видел Создатель «Убийств в одном здании» рассказал чуть больше о будущем пятом сезоне — такого, по его словам, никто еще не видел Читать дальше 15 августа 2025
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры «Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры Читать дальше 15 августа 2025
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше