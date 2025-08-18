Забудьте про клоуна: в новой экранизации Кинга покажут самую кошмарную версию Пеннивайза — появится на экране впервые за 35 лет

Пеннивайз снова собирается вернуться в наши худшие ночные кошмары — и на этот раз в образе, которого зрители не видели уже больше трёх десятилетий. В грядущем приквеле «Оно: Добро пожаловать в Дерри» клоун-убийца обзаведётся новой оболочкой — той самой, что мелькала ещё в мини-сериале 1990 года, но в куда более жуткой вариации.

Шоураннеры заранее дали фанатам подсказку: на промо-мерчандайзе появился «Skeleton Man» — худощавый, костяной монстр с когтями, белоснежной кожей и целым рядом острых клыков.

Визуально это шаг в сторону от привычного грима Билла Скарсгарда, но именно здесь срабатывает отсылка к прошлому: в старой телеадаптации Пеннивайз однажды превращался в болотного скелета, который поднимался из мутной воды, наводя ужас на бедного Бена.

В новом проекте Андрес Мускетти обещает показать ранние десятилетия проклятого городка Дерри — а значит, расширить паноптикум обликов, которыми космическое чудовище любит пугать свою добычу. Классический клоун останется, появится и версия «Боб Грей» из второй части, но именно «Скелетон Мэн» стал главным сюрпризом.

В отличие от спецэффектов 90-х, которые сильно устарели, нынешняя интерпретация обещает быть куда убедительнее. Судя по первым кадрам и фигуркам, образ переработан так, что даже фанаты с крепкими нервами признают: в этот раз Пеннивайз выглядит особенно зловеще.

И хотя в романе Стивена Кинга такой формы не было, сам дух истории позволяет монстру бесконечно мутировать. Так что появление скелетоподобного облика — не просто фан-сервис, а логичное расширение мифологии.

В конце концов, если Пеннивайз — это воплощение первобытного ужаса, то чего ещё ждать от существа, которому понадобилось 35 лет, чтобы наконец примерить свой самый кошмарный костюм?

