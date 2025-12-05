HBO либо делают хит, либо не делают ничего: собрали 5 их лучших сериалов за 2025 год — №1 стал сенсацией покруче «Очень странных дел»

Год у HBO вышел не очень громким по части сериалов. Было две крайности: они либо снова оказывались впереди планеты всей, либо выпускали откровенный провал.

Мы собрали пять проектов, которые стали самыми заметными в 2025-м — и объяснили простыми словами, про что они вообще.

«Больница Питт» — 8,9 на IMDb

Медицинская драма, получившая десяток номинаций на «Эмми» и высочайшие оценки (даже у «Очень странных дел» меньше). Здесь нет романтизации профессии — каждая серия проживается как реальная смена врача. История следует за доктором Майклом Робиновичем, который работает 15-часовой сменой в переполненной больнице Питтсбурга.

Поток пациентов не прекращается, у персонала хроническая усталость, решения принимаются на бегу — и в этой давящей атмосфере главный герой сталкивается со своими старыми травмами и виной за смерть наставника. Все происходит почти в реальном времени, поэтому сериал держит за горло не хуже триллера.

«Добро пожаловать в Дерри» — 7,7 на IMDb

Приквел «Оно», который переносит зрителей в Дерри 1960-х — туда, промышляет существо, ставшее Пеннивайзом. Это не пересказ романа Стивена Кинга, а попытка объяснить, как в городе появилось зло, которое каждые 27 лет выбирается на охоту.

Дерри выглядит как полноправный участник истории: люди в этом месте годами живут бок о бок с вещами, о которых боятся даже говорить вслух. Или просто не хотят их замечать.

«Задание» — 8,0 на IMDb

Криминальная драма о том, как наркоторговля укоренилась в Филадельфии настолько глубоко, что затронула каждый дом. Агент ФБР Том возглавляет оперативную группу после серии кровавых налетов на притоны — и постепенно понимает, что в центре преступной сети стоит человек, которого никто никогда бы не заподозрил.

Сериал про то, как «обычная жизнь» иногда оказывается только фасадом, а истинные лица людей становятся видны лишь тогда, когда рушится все вокруг.

«Мебельная компания» — 7,6 на IMDb

Абсурдистский триллер о паранойе, которая превращает офисную рутину в детектив. После того как под героем ломается стул во время презентации, он убеждается, что это был саботаж.

С этого и начинается его одержимость: следы ведут то в заброшенное здание, то к странным агентам, то к исчезнувшей фабрике мебели. Сериал постоянно находится между реальностью и бредом, так что зритель все время пытается понять: герой действительно раскручивает заговор или просто теряет рассудок.

«Дастер» — 7,2 на IMDb

История про то, как две противоположности вынуждены идти в одном направлении. Молодая агент ФБР Нина Хэйс получает назначение в Аризону — в отделение, куда никого не отправляют по собственной воле. Ее задача — подобраться к местному криминальному боссу Эзре Секстону, который держит штат на коротком поводке.

Проводником в этот закрытый мир становится водитель Джим Эллис — человек, который достаточно повидал для обычного шофера. Тандем получается опасный, но именно он запускает расследование, которое может снести всю криминальную систему Аризоны.

Сила HBO в разных жанрах поражает — от медицинской драмы до хоррора и криминала. А главное, что их объединяет чувство крепкой, уверенной истории. Выбирайте что-то одно и ничего не планируйте на вечер.

