Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара»

Недооцененное шоу продлили на второй сезон, но его так и не случилось.

Хотя фильмы, снятые по многочисленным произведениям Стивена Кинга, выходят на экраны чуть ли не каждый месяц, с сериалами по мотивам романов писателя ситуация совсем другая.

Чаще всего телеадаптации либо живут лишь один сезон и затем забываются, либо и вовсе не получают должного внимания, несмотря на хорошие отзывы от критиков.

Недавний «Институт», который практически сразу продлили на второй сезон, стал своего рода исключением, а вот более раннее шоу такой чести не удостоилось, хотя должно было, — теперь сериал внезапно покоряет топы зарубежного стриминга.

«Чепелуэйт» вошел в десятку самых популярных сериалов на платформе MGM+

Выпущенное еще в 2021 году шоу, в основу которого лег рассказ Кинга «Поселением Иерусалим», теперь покоряет чарты накануне выхода еще одной телеадаптации писателя «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — сейчас «Чепелуэйт» занимает десятую строчку в американском топ-10 стриминговой платформы.

Главную роль в сериале сыграл Эдриен Броуди, известный по ролям в исторических драмах как «Пианист» и «Бруталист», а сам сюжет разворачивается в 1850-е годы вокруг капитана Чарльза Буна, который после смерти жены и вместе с детьми переезжает в свое родовое поместье.

Вскоре герой начинает сталкивается со странными явлениями и узнает семейные секреты, которые раскрывают шокирующую правду о темном прошлом его предков.

«Чепелуэйт» так и не получил заслуженный второй сезон

Хотя критики холодно отнеслись к сериалу накануне его выхода — на Rotten Tomatoes у «Чепелуэйт» всего 58% положительных отзывов — зрителям шоу понравилось, так что к новости о продлении на второй сезон поклонники отнеслись с энтузиазмом.

Вскоре, однако, студия MGM объявила о том, что в итоге решила не пускать в производство еще один сезон, а потому «Чепелуэйт» закрыли после первого. Несмотря на то, что прямо сейчас сериал наслаждается еще одной волной популярности, на решение компании закрыть «Чепелуэйт» раз и навсегда это вряд ли повлияет.

Кстати, «Чепелуэйт» стал далеко не единственным сериалом по Кингу, о котором все быстро забыли — о других шоу-адаптациях, которые заслуживают признания, мы рассказали в этой подборке.