«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)

25 сентября 2025 07:58
Скарсгард, как всегда, безупречен.

HBO готовит премьеру сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквела к фильмам «Оно». История разверннтся в 1962 году, за 27 лет до событий первой картины, и расскажет о загадочном происхождении клоуна Пеннивайза.

Жители Дерри снова начинают сталкиваться с исчезновениями детей. Взрослые будто не замечают происходящее, и лишь группа подростков осознает, что в городе орудует древнее зло. Оно принимает облик клоуна и питается страхами.

Сценаристы опираются на отдельные главы романа Стивена Кинга, чтобы расширить киновселенную и показать, как город оказался связан с чудовищем. Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов — создатели обещают размеренный ритм для полного погружения в ужас.

Пеннивайз снова здесь

Билл Скарсгард вернулся к роли, и фанаты могут выдохнуть: образ остался прежним. В новых кадрах трейлера — тот же жуткий грим, горящие глаза, перекошенный рот и зловещий красный шарик. Пеннивайз снова выглядит так, что мороз по коже.

Если в первых тизерах он появлялся лишь в тени, то теперь зрители увидели его во всей красе. И судя по реакции, Скарсгард не растерял ни капли харизмы:

Факт, что Билл Скарсгард все еще так мастерски играет Пеннивайза спустя годы после съемок "Оно 2", просто поражает. Он невероятен.

Выглядит куда мрачнее фильмов — и это отлично, — пишут поклонники в Сети.

Сериал выйдет на HBO 26 октября 2025 года. Первый тизер показал тревожную тишину улиц и намеки на грядущий кошмар, второй добавил в историю новых героев и атмосферу безысходности.

Но именно свежий трейлер закрепил главное: Пеннивайз возвращается — и это, возможно, будет страшнее, чем когда-либо фанаты могли себе представить.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», из фильма «Оно» (2017 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
