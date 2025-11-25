Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Король ужасов терпеть не может, когда настолько перевирают его работы. Кубрик не даст соврать.

Помните концовку «Оно 2» и то, как выжили почти все члены «Клуба неудачников»? А теперь представьте: всё могло сложиться иначе — и максимально не по‑кинговски.

Сценарист Джейсон Фукс в разговоре с Decider раскрыл любопытный факт: в одной из первых версий сценария «Оно 2» Пеннивайз должен был сыграть с героями куда более жестокую игру.

По задумке, Майк Хэнлон — тот самый, кто всё это время вёл повзрослевших друзей по лабиринтам воспоминаний и канализации — оказался бы… не Майком. Герои спускаются в логово Оно, находят там тело Майка, и только тогда осознают: всё путешествие их сопровождала иллюзия, созданная монстром.

Звучит мощно? Еще бы — но от идеи отказались. Причина проста: в романе Стивена Кинга Майк выживает, и радикальная смена его судьбы стала бы слишком серьёзным отступлением от первоисточника.

Режиссёры Андрес и Барбара Мускетти решили не рвать связь с книгой — по крайней мере, в фильме.

Зато та же самая концепция нашла вторую жизнь в сериале‑приквеле «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

В пятом эпизоде зритель сталкивается с похожим твистом: Мэтти Клементс, казалось бы, погибший в первой серии, возвращается, ведёт героев в канализацию — и вдруг превращается в Пеннивайза.

Здесь такая игра в обман смотрится органично: сериал опирается на промежуточные главы романа, но даёт больше свободы для авторских экспериментов.

Так что идея, которую сочли слишком рискованной для «Оно 2», всё‑таки воплотилась — просто в другом формате. И получилось, признаемся, потрясающе!

