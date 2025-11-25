Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

25 ноября 2025 16:40
Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Король ужасов терпеть не может, когда настолько перевирают его работы. Кубрик не даст соврать.

Помните концовку «Оно 2» и то, как выжили почти все члены «Клуба неудачников»? А теперь представьте: всё могло сложиться иначе — и максимально не по‑кинговски.

Сценарист Джейсон Фукс в разговоре с Decider раскрыл любопытный факт: в одной из первых версий сценария «Оно 2» Пеннивайз должен был сыграть с героями куда более жестокую игру.

По задумке, Майк Хэнлон — тот самый, кто всё это время вёл повзрослевших друзей по лабиринтам воспоминаний и канализации — оказался бы… не Майком. Герои спускаются в логово Оно, находят там тело Майка, и только тогда осознают: всё путешествие их сопровождала иллюзия, созданная монстром.

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Звучит мощно? Еще бы — но от идеи отказались. Причина проста: в романе Стивена Кинга Майк выживает, и радикальная смена его судьбы стала бы слишком серьёзным отступлением от первоисточника.

Режиссёры Андрес и Барбара Мускетти решили не рвать связь с книгой — по крайней мере, в фильме.

Зато та же самая концепция нашла вторую жизнь в сериале‑приквеле «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

В пятом эпизоде зритель сталкивается с похожим твистом: Мэтти Клементс, казалось бы, погибший в первой серии, возвращается, ведёт героев в канализацию — и вдруг превращается в Пеннивайза.

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Здесь такая игра в обман смотрится органично: сериал опирается на промежуточные главы романа, но даёт больше свободы для авторских экспериментов.

Так что идея, которую сочли слишком рискованной для «Оно 2», всё‑таки воплотилась — просто в другом формате. И получилось, признаемся, потрясающе!

Ранее мы писали: Пеннивайз, покажи личико: с появлением клоуна в «Добро пожаловать в Дерри» затянули — но та самая серия уже совсем близко

Фото: Кадр из фильма «Оно 2» (2019), сериала «Добро пожаловать в Дерри»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Читать дальше 7 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно» Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно» Читать дальше 9 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше