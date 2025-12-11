За 27 лет до событий основного фильма: по какой книге снят сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Разбираемся, что послужило основой для того, чтобы раскрыть историю Пеннивайза.

26 октября 2025 года на экраны вышел новый хоррор-сериал, который сразу взбудоражил поклонников жанра – «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Проект напрямую связан с одной из самых страшных и знаменитых книг в истории.

Основой для сериала послужил культовый роман Стивена Кинга «Оно», впервые опубликованный в 1986 году. Эта массивная и пугающая история о древнем зле, скрывающемся в канализации вымышленного городка Дерри, уже не раз экранизировалась.

Данный сериал является приквелом к недавним успешным фильмам «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019), которые также сняты по мотивам книги Кинга. Разработкой занимается та же команда, включая режиссёра Энди Мускетти, продюсера Барбару Мускетти и сценариста Джейсона Фукса.

Действие «Добро пожаловать в Дерри» разворачивается в 1962 году. Это значит, что зрители увидят события, произошедшие за 27 лет до событий фильма 2017 года. Сериал обещает раскрыть новые, ещё более мрачные тайны проклятого города.

