Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

10 декабря 2025 20:33
«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Против Пеннивайза выйдет весь город, а не только дети.

Если вы посмотрели седьмую серию «Добро пожаловать в Дерри» и все еще приходите в себя — вы не одиноки. Создатели приквела аккуратно вели нас к тому самому эпизоду, где на экране оживает история, которую читатели Кинга вспоминают с ужасом.

Теперь осталось только одно — дождаться финала. Он выходит 15 декабря, и это будет та глава, после которой Дерри уже никогда не будет прежним.

«Черное пятно» как точка невозврата

В седьмой серии шоу вдруг перестало быть просто «предысторией про Пеннивайза». Оно стало зеркалом «того самого» Дерри — города, где страх живет не только в канализации. Трагедия «Черного пятна» была одной из самых болезненных частей романа, и Андреас Мускетти сделали ее сердцем сезона.

Это злодеяние, совершенное не Оно, а жителями Дерри. И это еще один слой истории: люди способны совершать поступки столь же ужасные, а то и хуже, чем монстр.

«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

Что покажет финал

HBO уже выкатила трейлер, и там хватает намеков на то, что нас ждет. Дерри утонет в тумане — и в страхе. Пеннивайз явно больше не играет в кошки-мышки: он выходит на охоту всерьез. Жители Дерри, которые еще не подверглись влиянию зла, наконец достанут оружие и попробуют дать отпор.

Подвердили и пропажу Уильяма Ханлона, который в финале седьмой серии столкнулся с жутким клоуном лицом к лицу. Удастся ли спасти мальчика, пока большой вопрос.

По ощущениям, в финале нас ждет самая настоящая «бойня». И от нее зависит, будет ли сериал продлен на второй сезон.

Что дальше

Официального никто не говорил, что будет продолжение. HBO ведет себя осторожно, хотя создатели давно задумали три сезона, каждый — со своей эпохой. Следующая точка маршрута, если его дадут продолжить, — 1935 год.

И да, ходят слухи, что именно реакция на финал может стать решающей. Седьмую серию зрители встретили почти как праздник — если восьмая удержит планку, у Дерри есть шанс на вторую жизнь. А пока мы подходим к развязке, ради которой сериал — весь — и затевался.

Ранее мы писали: «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно» Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно» Читать дальше 9 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» «Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» Читать дальше 7 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше