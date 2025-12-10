«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

Против Пеннивайза выйдет весь город, а не только дети.

Если вы посмотрели седьмую серию «Добро пожаловать в Дерри» и все еще приходите в себя — вы не одиноки. Создатели приквела аккуратно вели нас к тому самому эпизоду, где на экране оживает история, которую читатели Кинга вспоминают с ужасом.

Теперь осталось только одно — дождаться финала. Он выходит 15 декабря, и это будет та глава, после которой Дерри уже никогда не будет прежним.

«Черное пятно» как точка невозврата

В седьмой серии шоу вдруг перестало быть просто «предысторией про Пеннивайза». Оно стало зеркалом «того самого» Дерри — города, где страх живет не только в канализации. Трагедия «Черного пятна» была одной из самых болезненных частей романа, и Андреас Мускетти сделали ее сердцем сезона.

Это злодеяние, совершенное не Оно, а жителями Дерри. И это еще один слой истории: люди способны совершать поступки столь же ужасные, а то и хуже, чем монстр.

Что покажет финал

HBO уже выкатила трейлер, и там хватает намеков на то, что нас ждет. Дерри утонет в тумане — и в страхе. Пеннивайз явно больше не играет в кошки-мышки: он выходит на охоту всерьез. Жители Дерри, которые еще не подверглись влиянию зла, наконец достанут оружие и попробуют дать отпор.

Подвердили и пропажу Уильяма Ханлона, который в финале седьмой серии столкнулся с жутким клоуном лицом к лицу. Удастся ли спасти мальчика, пока большой вопрос.

По ощущениям, в финале нас ждет самая настоящая «бойня». И от нее зависит, будет ли сериал продлен на второй сезон.

Что дальше

Официального никто не говорил, что будет продолжение. HBO ведет себя осторожно, хотя создатели давно задумали три сезона, каждый — со своей эпохой. Следующая точка маршрута, если его дадут продолжить, — 1935 год.

И да, ходят слухи, что именно реакция на финал может стать решающей. Седьмую серию зрители встретили почти как праздник — если восьмая удержит планку, у Дерри есть шанс на вторую жизнь. А пока мы подходим к развязке, ради которой сериал — весь — и затевался.

