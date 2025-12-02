Меню
2 декабря 2025 13:46
Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

И да: впереди вас ждут спойлеры. Мы предупреждали.

В новой, шестой серии первого сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» раскрыта новая грань истории Пеннивайза – через образ Ингрид Кирш (Мэделин Стоу). Ее персонаж, уже знакомый по «Оно 2» (где она являлась Беверли Марш в облике старухи‑монстра), получил глубокую предысторию и, что важнее, подтвердил давние теории фанатов.

Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

Кто такая Ингрид Керш?

Ингрид – женщина, одержимая поиском отца. Боб Грей, ее отец, в начале 1900‑х работал карнавальным клоуном под именем Пеннивайз. Сущность Оно нашла его, убила, но сохранила облик клоуна как свою излюбленную форму.

Ингрид верила, что отец жив, и это привело к страшным поступкам: она приводила детей в подземелье, чтобы «вернуть» его. В эпизоде показано, как она, одетая в клоунский костюм, готовится вновь призвать монстра – уже в 1962 году.

Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

Почему Ингрид пугает сильнее Пеннивайза?

В «Оно 2» миссис Кирш (в исполнении Джоан Грегсон) появлялась как безобидная пожилая соседка, которая пригласила Беверли Марш на чай. Но за этой добротой скрывалось нечто чудовищное: в кульминационной сцене она превращается в обнаженного, деформированного монстра – одну из самых отталкивающих форм Оно.

Этот контраст – от обыденной старушки к кошмарному созданию – и создает главный ужас, хоть его и тизерили в промо.

В сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (где роль Ингрид Кирш играет Мэделин Стоу) раскрывается, как и почему она стала орудием Оно. Ее трагедия глубже, чем у большинства жертв.

Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

Именно образ мисс Кирш разрушает границу между обыденным и кошмарным. Она – напоминание: самое страшное зло не всегда носит клоунский грим; иногда оно скрывается за лицом того, кто предлагает вам чашку чая.

Ранее мы писали: Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», фильма «Оно 2» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
