Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

2025-й стал по-настоящему насыщенным для любителей хорроров и мрачных триллеров: экранизации Стивена Кинга выходят одна за другой, что не успеваешь смотреть. Все вышедшие проекты получили статус «свежих» на Rotten Tomatoes.

Мы собрали их в один список и расставили от слабых к сильным — чтобы понять, какой фильм или сериал стал событием года.

5 место — «Бегущий человек» и «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Начнем с картин, которые пока никто не видел. Они в конце не потому что плохие — просто еще неясно, чего от них ждать.

«Бегущий человек» выйдет только 6 ноября. Но проект заслуживает места в подборке хотя бы за счет своего сюжета.

Америка будущего — это страна, где после череды катастроф рухнула демократия, а власть захватил жестокий режим. Чтобы держать народ в страхе и подчинении, был создан главный телевизионный аттракцион — шоу «Бегущий человек».

Каждый выпуск заканчивается смертью, ведь «игра» построена на том, что добровольцы пытаются выжить под натиском вооруженных «охотников».Бен Ричардс соглашается на участие только ради одного — денег на лечение дочери. Теперь его жизнь — это 30-дневный марафон.

Между тем, сериал-приквел «Оно» создается под четким руководством Кинга как сценариста. Тут все просто — зрители узнают историю появления жуткого чудовища, принимающего облик Пеннивайза.

4 место — «Институт»

Экранизация романа 2019 года вышла в формате восьмисерийного шоу и заняла 4-ю строчку рейтинга.

12-летний вундеркинд Люк Эллис оказывается в жутком учреждении, где держат детей с паранормальными способностями. За дверями — равнодушные сотрудники, холодные коридоры и строгие «эксперименты».

За стенами — бывший полицейский Тим Джеймисон, который пытается начать новую жизнь, но случайно оказывается втянут в историю Люка.

На Rotten Tomatoes сериал получил 64% от критиков. Сдержанная реакция не помешала создателям объявить о втором сезоне: потенциал у истории о детях-«иксах» и суровом мире, где ценится только их дар, явно есть.

3 место — «Обезьяна»

Один из самых зловещих рассказов Кинга превратился в полнометражный фильм.

Два брата-близнеца, Хэл и Билл (оба роли сыграл Тео Джеймс), находят в чердаке старую заводную игрушку отца — обезьянку с тарелками. С этого момента трагедии начинают преследовать их семью: странные несчастные случаи, гибель близких, разрушенные судьбы. Кажется, что каждый удар тарелок приближает смерть.

Режиссер Осгуд Перкинс и продюсер Джеймс Ван сделали ставку на мрачный юмор и эффектные сцены гибели, и критики это оценили — 77% на Rotten Tomatoes. Зрители оказались менее впечатлены: лишь 55% одобрения и 5.9 на IMDb.

2 место — «Жизнь Чака»

Не хоррор, а почти фантастическая драма. Чак живет обычной жизнью, пока вокруг него не начинают рушиться привычные вещи: умирает мир, исчезают люди, а на стенах появляются благодарственные послания, адресованные только ему.

Постепенно выясняется, что судьба целой вселенной связана с его историей, а за внешней простотой скрывается глубина и невероятная сила человеческого существования.

Картина дебютировала еще в 2024 году на фестивале в Торонто и получила там главный приз — People’s Choice Award. В прокате фильм не собрал миллионы, но зато подарил зрителям редкий для Кинга опыт — философский, трогательный. На Rotten Tomatoes — 81% от критиков и 88% от зрителей.

1 место — «Долгая прогулка»

И наконец — триумфатор года. Один из первых романов Кинга наконец-то экранизировали, и результат оказался ошеломительным.

Группа подростков выходит на трассу, где нет ни финиша, ни права на ошибку. Единственное правило — не останавливаться и не сбавлять скорость. За каждым шагом следят вооруженные надзиратели: замедлился — смерть. Победителем станет только один — последний оставшийся в живых.

История, над которой много лет работал Фрэнк Дарабонт, а затем студия Lionsgate, получила 93% от критиков и 86% от зрителей. Это лучшая экранизация Кинга по версии Rotten Tomatoes за все время. Российская премьера состоится 18 сентября.

Кажется, этот год можно смело называть «годом Кинга» — редкий случай, когда писатель одновременно завоевал экраны кинотеатров, ТВ и стримингов.

Ранее мы писали: Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро