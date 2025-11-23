Меню
С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу

23 ноября 2025 19:34
Благо, хоронить сериал пока ох как рано.

Когда кажется, что приквел наконец выбрался из тени оригинала, он вдруг поскальзывается на той же банановой кожуре, что и его предшественник. «Добро пожаловать в Дерри» стартовало бодро: новая эпоха, атмосферный пролог, обещание свежего взгляда на мифологию Кинга. Но чем дальше в туманные улицы, тем отчётливее видно – шоу повторяет главный просчёт «Оно» Мускетти.

Фокус снова смещается на дешёвые выскакивающие пугалки. Первый эпизод хитро ломает ожидания, обрывая историю «маленького отряда» до того, как зритель успевает привязаться. Но вскоре на их место приходит новая команда аутсайдеров.

Мы фактически получаем пересобранный «Клуб неудачников», только без той эмоциональной связи, которая делала «лузеров» по-настоящему близкими зрителю.

И раз уж этим подросткам не положено разгадать сущность местного ужаса до событий оригинала, остаётся только дробить эпизоды серией одинаковых шоковых сцен.

Проблема в том, что такой подход не работает в формате сериала. Когда прыжковые пугалки сыплются каждую неделю, они превращаются в фон, а не в инструмент хоррора.

В тех же фильмах сильнее всего резонировали моменты, где страхи героев обретали физическую форму – болезненный родительский контроль, чувство вины, травматичные воспоминания.

В «Дерри» же страшилки часто существуют сами по себе, без эмоционального корня, а цифровые эффекты в паре сцен выглядят так, будто вернулись прямиком из «Флэша», который Мускетти наверняка хотел бы не вспоминать.

Благо, впереди – первое полноценное появление Пеннивайза. Надеемся, именно после этого шоу пойдет на взлет.

Фото: Кадр из фильма «Оно» (2017), сериала «Добро пожаловать в Дерри»
Алексей Плеткин
