27 сентября 2025 13:46
Пока ждем нового сериала по Кингу: топ-5 новых ужастиков, которые выйдут в кино или на стриминге в октябре

Как раз пополним список к Хэллоуину.

Сентябрь уже подходит к концу, а значит, тот самый spooky season не за горами — уже через пару недель в соцсетях снова начнут делиться рецептами блюд и напитков к Хэллоуину, собирая при этом рекомендации для просмотра в самую страшную ночь года.

К слову, за несколько дней до этого стартует новый сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередная адаптация Стивена Кинга, которая расскажет о каждом возвращении злобного клоуна Пеннивайза. Помимо этого, однако, будет немало премьер и других ужастиков, которые покажут в кинотеатрах или онлайн в октябре — о них и рассказываем в этой подборке.

«Глазами пса»

Если вы думали, что монстры и привидения могут преследовать только людей, есть плохие новости — такое может произойти и с хорошими мальчиками тоже. Экспериментальный хоррор Бена Леонберга впервые покажет страшные события глазами собаки по имени Инди — вместе с хозяином пес переезжает в старый фермерский дом, где вскоре начинает замечать странные явления.

Со временем Инди понимает, что видит сущности, которые не замечает хозяин, теперь находящийся в страшной опасности — и только пес сможет предотвратить катастрофу. В российский кинопрокат «Глазами пса» выйдет 16 октября.

«Оболочка»

Кадр из фильма «Оболочка»

В какой-то степени преемник нашумевшей «Субстанции», «Оболочка» тоже расскажет о том, как обещания вечной молодости могут навсегда изменить чью-то жизнь, и не в лучшую сторону.

Действие черной комедии ужасов с Элизабет Мосс и Кейт Хадсон в главных ролях разворачивается в недалеком будущем, где начинающая актриса получает возможность поработать с быстро развивающейся косметической компанией, которая обещает подарить своим клиенткам красоту на долгие годы.

Вскоре главная героиня узнает, что некоторые пациентки бесследно исчезли, и понимает, что за красивой оболочкой может скрываться что-то действительно ужасающее. Премьера «Оболочки» в российских кинотеатрах запланирована на 30 октября.

«Черный телефон 2»

Сиквел нашумевшего хоррора с Итаном Хоуком уже назвали одним из лучших фильмов ужасов этого года, так что посмотреть его, как и оригинальный фильм, в канун Хэллоуина точно стоит. Продолжение все так же сосредоточится на главном герое-подростке Финне, который за 4 года до этого убил своего похитителя и теперь надеялся навсегда забыть о пережитом ужасе — но злодей будто восстает из могилы, чтобы на этот раз запугать младшую сестру Финна.

О премьере «Черного телефона 2» в России пока ничего не известно, но в зарубежный прокат фильм выйдет 17 октября — а значит, посмотреть его в сети можно будет уже примерно через месяц, в середине ноября.

«Франкенштейн»

Кадр из фильма «Франкенштейн»

Долгожданный хоррор-адаптация от Гильермо дель Торо выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат 17 октября, но станет доступен широкой публике 7 ноября — в этот день фильм можно будет посмотреть на Нетфликсе.

Снятый по мотивам одноименного готического романа, «Франкенштейн» расскажет о гениальном, но самовлюбленном ученом Викторе Франкенштейне, который оживляет мертвое тело, но впоследствии отказывается от своего творения — тогда чудовище начинает преследовать своего создателя и попутно творить настоящий хаос, который впоследствии приведет к трагедии.

«Рука, качающая колыбель»

Будущий триллер станет ремейком одноименного фильма 1992 года и расскажет о молодой женщине, которая готова пойти на все, чтобы отомстить за смерть своего мужа и мертворожденного ребенка.

После того, как ее муж кончает жизнь самоубийством, не в силах справиться с обвинениями в сексуальном насилии, героиня устраивается на работу сиделкой к девушке, которая первой выдвинула обвинения. Премьера «Руки, качающей колыбель» приурочена непосредственно к Хэллоуину — фильм выйдет на стриминговом сервисе Hulu 22 октября.

Кстати, фанатам жанра хоррор и Стивена Кинга рекомендуем и сериалы от Майка Флэнагана — почитать о лучших работах режиссера можно в нашей подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Рука, качающая колыбель» (2025), «Франкенштейн» (2025), «Черный телефон 2» (2025), «Оболочка» (2025)
Виолетта Ефимова
