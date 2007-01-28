В 9-м сезоне шоу «Топ Гир» Ричард возвращается, чтобы рассказать об аварии на реактивном автомобиле Vampire на скорости 288 миль в час (460 километров в час), которая чуть не стоила ему жизни. Джеймс отправляется на испытательную трассу Volkswagen, чтобы проехать на Bugatti Veyron со скоростью 253 мили в час (406 километров в час), быстрее, чем любой автомобиль «Формулы-1». Джереми, Ричард и Джеймс едут на новейших купе Audi TT, Alfa Romeo Brera и Mazda RX8 в Шотландию, где у каждого есть 2 минуты, чтобы убедить экспертов Шотландской национальной галереи, что их автомобиль — произведение искусства.