Топ Гир (2002), 26 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 26
Название Сезон 26
Премьера сезона 17 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 26-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 26-м сезоне шоу «Топ Гир» Харрис и Леблан спешат в путешествие на Шри-Ланку на двух тук-туках. Большие седаны BMW и Mercedes тестируются на трассе, а звездой очередного выпуска становится исполнитель, известный как профессор Грин. Кроме того, Мэтту Леблану и Крису Харрису предстоит исследовать новый Bentley Continental GT, а Рори Рейд – протестировать новый хот-хетч Renault Megane. На трассе Крис хочет укротить самый страшный Porsche 911 всех времен. В этом сезоне зрители увидят последний выпуск с участием Рори Рида и Мэтта Леблана. Мэтт водит Aston Martin Vantage, Крис Харрис отправляется на Фиест-стрит в Суонси, а Рори тестирует Rolls Royce Phantom.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Серия 1 Episode 1
Сезон 26 Серия 1
17 февраля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 26 Серия 2
24 февраля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 26 Серия 3
3 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 26 Серия 4
10 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 26 Серия 5
17 марта 2019
