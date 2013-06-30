В 20-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми Кларксон и Джеймс Мэй соревнуются на авто с яхтой у побережья Новой Зеландии. Тем временем Ричард Хаммонд пытается найти лучшую машину среди трех новичков: Renaultsport Clio 200, Peugeot 208 GTI и Ford Fiesta ST, а главные звезды, включая Уорвика Дэвиса, Чарльза Дэнса и Джосс Стоун, собираются на трассе, чтобы поприветствовать совершенно новый Reasonably. Джереми Кларксон и Джеймс Мэй изучают хетчбэк, называемый «кроссовер». Ричард Хаммонд находится в Италии за рулем Sesto Elemento стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов и мощностью 570 лошадиных сил.