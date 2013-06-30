Меню
Топ Гир (2002), 20 сезон

Постер к 20-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 30 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 20-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 20-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми Кларксон и Джеймс Мэй соревнуются на авто с яхтой у побережья Новой Зеландии. Тем временем Ричард Хаммонд пытается найти лучшую машину среди трех новичков: Renaultsport Clio 200, Peugeot 208 GTI и Ford Fiesta ST, а главные звезды, включая Уорвика Дэвиса, Чарльза Дэнса и Джосс Стоун, собираются на трассе, чтобы поприветствовать совершенно новый Reasonably. Джереми Кларксон и Джеймс Мэй изучают хетчбэк, называемый «кроссовер». Ричард Хаммонд находится в Италии за рулем Sesto Elemento стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов и мощностью 570 лошадиных сил.

Рейтинг шоу

8.3
Оцените 20 голосов
8.7 IMDb
Список серий телешоу Топ Гир График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Яхтенная гонка Новой Зеландии New Zealand Yacht Race
Сезон 20 Серия 1
30 июня 2013
Лучшее такси в мире World's Best Taxi
Сезон 20 Серия 2
7 июля 2013
Бюджетные суперкары с откидным верхом Budget Supercar Convertibles
Сезон 20 Серия 3
14 июля 2013
Ховерван Hovervan
Сезон 20 Серия 4
21 июля 2013
Lamborghini и караваны Lamborghinis and Caravaning
Сезон 20 Серия 5
28 июля 2013
Jaguar F-Type
Сезон 20 Серия 6
4 августа 2013
График выхода всех сериалов
