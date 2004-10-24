Топ Гир (2002), 5 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 5-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми Роад тестирует новый Porsche 911 Carrera 2S. Ребята отправляются на свой любимый пляж в Уэльсе, чтобы протестировать Vauxhall Monaro, Chrysler 300C и Jaguar S Type-R. Ричард водит Ford Focus. Ник Мейсон, барабанщик Pink Floyd, одалживает Джереми свой Ferrari F60 Enzo. Джери Холливелл становится приглашенным гостем первого выпуска. Джереми отправляется в Шотландию, чтобы протестировать новый Land Rover Discovery, а Ричард отправляется в Швейцарию, чтобы найти самую быструю машину из когда-либо созданных. Джереми тестирует новый Dodge Viper SRT-10.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Колониальное вторжение на пляж The Colonial Invasion on the Beach
Сезон 5 Серия 1
24 октября 2004
Ferrari Enzo и суперкары прошлого и настоящего Ferrari Enzo and Supercars of the Past & Present
Сезон 5 Серия 2
31 октября 2004
Додж Вайпер Dodge Viper
Сезон 5 Серия 3
7 ноября 2004
Караван Конкерс Caravan Conkers
Сезон 5 Серия 4
14 ноября 2004
Дизельный Jaguar S-Type на Нюрбургринге Jaguar S-Type Diesel Lapping the Nürburgring
Сезон 5 Серия 5
21 ноября 2004
Порше за 1500 фунтов стерлингов £1500 Porsches
Сезон 5 Серия 6
5 декабря 2004
Мурселаго против Эво VIII Murcielago vs. Evo VIII
Сезон 5 Серия 7
12 декабря 2004
Ferrari 612 Scaglietti против реактивного самолета Ferrari 612 Scaglietti vs. Jet Plane
Сезон 5 Серия 8
19 декабря 2004
Ариэль Атом Ariel Atom
Сезон 5 Серия 9
26 декабря 2004
